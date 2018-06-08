Хто контролюватиме українських ветеранів? Atlantic Council

27 лютого український парламент проголосував про створення нового Міністерства у справах ветеранів. Це рішення очікує на схвалення Кабінету міністрів України

Парламент активно працює з питань ветеранів і схвалив більше 30 законів протягом останніх трьох років з метою надання соціальних послуг та захисту.

Видається, що створення єдиного міністерства на базі існуючої Державної служби у справах ветеранів і централізація всіх програм ветеранів покращить стратегію і адміністрування програм.

Однак, українські ветерани попереджають, що еліти можуть змагатись за контроль над новим міністерством, - пише Лорен Ван Метр, аналітик Atlantic Council.

18 травня, Всеукраїнський союз ветеранів організував громадську зустріч з головою парламентського Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександром Третьяковим.

У ветеранів склалось враження, що метою зустрічі було отримати їх підтримку для кандидатури Валентина Лихоліта, колишнього командувача батальйону "Айдар" і організатора блокади окупованих територій в 2016 році, наголошує дослідниця.

В липні 2016 року Лихоліта було затримано за звинуваченнями у викраденні і пограбуванні мера Северодонецька. Після протестів колишніх військових та заяви генерального прокурора Юрія Луценка, його відпустили.

Висунення Лихоліта є кульмінацією політичних махінацій навколо Державної служби у справах ветеранів, вважає дослідниця.

В січні 2018 року колишнього військового і засудженого злочинця оголосили новим главою Служби. Ветерани виступили з протестами і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що посаду буде знову відкрито.

Ветерани повідомили мені, що Манько отримав цю посаду в обмін на його участь у змові

Манько є суперечливою кандидатурою. В грудні 2015 року було виявлено його участь в схемі з надання неправдивих свідчень проти Геннадія Корбана, який тоді очолював партію "Укроп" і був близьким союзником олігарха Ігоря Коломойського. Натомість, з Манька знімались звинувачення у пограбуванні.

"Ветерани повідомили мені, що Манько отримав цю посаду в обмін на його участь у змові", - пише дослідниця.

Тепер, коли уряд та військові покращили постачання збройних сил, ті групи, які утворились під час Майдану, а потім стали добровольцями, почали надавати підтримку в реабілітації військових ветеранів. Групи волонтерів збирають кошти і опікуються ветеранами з гепатитом – хворобою, що швидко поширюється серед військових на фронті. Вони також знаходять для ветеранів житло та роботу, організовують соціальні події протягом їх перебування в шпиталях, пише дослідниця.

Боротьба політиків та олігархів за гроші на соціальний захист ветеранів та за політичний вплив напередодні виборів 2019 року є дуже важливим питанням

Ці групи непокоїть розвиток "несправжніх" неурядових організацій, спонсованих олігархами, які також надають послуги ветеранам і можуть збирати пожертви та отримувати державне фінансування, використовуючи його для політичної підтримки.

Не відомо, чи прем’єр-міністр Володимир Гройсман створить Міністерство у справах ветеранів, але боротьба політиків та олігархів за гроші на соціальний захист ветеранів та за політичний вплив напередодні виборів 2019 року є дуже важливим питанням.

Ці питання є надзвичайно серйозними, щоб ігнорувати і дуже важливо, щоб урядові послуги не стали центром хижацтва та корупції. Міжнародні донори мають оголосити про своє занепокоєння через загрози для таких послуг від еліт. Україна хоче відповідати стандартам НАТО до 2020 року; НАТО має висловити підтримку подоланню корупції і захист військових та адміністрації ветеранів, наголошує Лорен Ван Метр.

Дивіться також: Саміт G7: чи вдасться союзникам домовитися?