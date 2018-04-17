Facebook пообіцяв не брати участь у кібернападах, які організовують уряди

Microsoft, Facebook та понад 30 провідних глобальних технологічних компаній у віторок пообіцяли не сприяти жодному уряду в проведенні наступальних кібернападів. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Серед підписантів немає компаній з Росії, Китаю, Ірану та КНДР, а також Amazon, Apple, Alphabet та Twitter

Підписанти угоди щодо технологій кібербезпеки (Cybersecurity Tech Accord) беруть на себе забов'язання захищати усіх своїх користувачів від кібернападів, незалежно від того, чи мотивується напад кримінальними, чи політичними мотивами.

Угода була підписана на фоні масштабних кібернападів, які у 2017 році торкнулись людей в цілому світі.

"Руйнівні кібернапади минулого року, демонструють, що кібербезпека стосується не лише здатності окремих компаній відповісти на загрозу, але і того на що здатні ми разом", - заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт у спеціальній заяві. - Дана угода допоможе нам стати на більш принциповий шлях до більш ефективних спільних кроків, щоб захистити наших користувачів у цілому світі".

Угода також ставить за мету створення формальних та неформальних партнерств всередині індустрії та з дослідниками безпеки для обміну інформацією про загрози та вразливості.

Угода є новим етапом у розвитку ідеї створення міжнародного органу, який захищатиме цивільних від кібернападів з боку держав.

До угоди приєднались Cisco, Juniper Networks, Oracle, Nokia, SAP, Dell, Symantec, FireEye та Trend Micro.

Серед підписантів немає компаній з Росії, Китаю, Ірану та КНДР, а також Amazon, Apple, Alphabet та Twitter.

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