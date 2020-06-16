6 громадян Нігерії через Інтернет завдали американцям збитків у понад 6 мільйонів доларів - США оголосили санкції

Міністерство юстиції США та Мінфін США оголосили про санкції щодо 6-х громадян Нігерії, які за допомогою оборудок в Інтернет отримали від американських громадян понад 6 мільйонів доларів. Зловмисники використовували повідомлення, які створювали у жертв враження листування із поважними бінес-партнерами і вимагали переведення коштів на банківські рахунки. Зловмисники також заволодівали коштами жертв, імітуючи романтичні стосунки онлайн.

Мінфін називає зловмисників і повідомляє про блокування їх майна, майнових інтересів у США, або під контролем резидентів Сполучених Штатів Америки. Громадянам США забороняються бізнес стосунки із ними.

"Зловмисники використовують широку доступність онлайн інструментів та мобільних технологій проти вразливих американців. 6-ро осіб на яких сьогодні накладено санкції маніпулювати жертвами, щоб отримати доступ до їх імен користувачів онлайн, паролів та банківських рахунків. Ті хто удавали романтичні стосунки використовували онлайн інструменти, включно із соціальними медіа та імейлами для збільшення ефективності своїх дій", - відзначає повідомлення Мінфіну США.

Мінфін США повідомив, що з 2016-го року там отримали понад 32 тисячі повідомлень про сроби онлайн шахрайства з імітацією бізнес листування на загальну суму у майже 9 мільйрдів доларів. Також повідомляється, що за однією із програм Мінфіну США вдалося повернути жертвам понад 920 мільйонів доларів.

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