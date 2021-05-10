Байден заявив про відсутність доказів причетності Росії до атаки хакерів-вимагачів на американського оператора трубопроводів

Влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерська угруповання Dark Side, заявили в понеділок у Білому домі. За повідомленнями ЗМІ, компанія постачає 45% всього палива для Східного узбережжя США.

Президент США Джо Байден заявив, що на поточний момент "відсутні докази, на основі повідомлень нашої розвідки, що Росія замішана".

"Але, є докази, що програмне забезпечення-вимагача у Росії. На них лежить деяка відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

Як розповіла на брифінгу для журналістів радник з питань кібербезпеки Енн Нюбергер, зараз розвідка США прагне встановити, чи пов'язане угруповання з будь-якою іноземною державою, зокрема, з Росією. За словами Нюбергер, ФБР стежить за цим угрупованням, як мінімум, з жовтня минулого року.

Раніше "Голос Америки" вказував, що канал CNN з посиланням на колишнього посадовця з кібербезпеки повідомив, що DarkSide має російське походження.

Видання ZDnet пише, що угрупування атакує великі організації, пропагує імідж робінгудів, і заявляло, що частину отриманого від жертв викупу витрачає на доброчинність.

"Група кібервимагачів заявляє, що має власний код поведінки, який попереджає атаки проти похоронних служб, лікарень, установ, які доглядають за безнадійно хволрими, будинками літніх, та деяких компаній, які беруть участь у поширенні вакцини проти COVID-19", - пише видання.

На сторінках консервативного видання The Washington Examiner, яке не належить до провідних, журналіст Том Роган, не наводячи доказів, заявив, що "вторгнення до Colonial Pipeline дуже імовірно було схвалено Кремлем". Журналіст, висловивши думку, що подальший розвиток подій підтвердить його правоту, закликав адміністрацію США, у разі, якщо Росія не видасть винуватців кібернападу, "співмірно відповісти проти російської енергетичної інфраструктури".

Нагадаємо, що робота великої мережі трубопроводів виявилася паралізована через кібератаки з використанням програми-здирника. Нюбергер зазначила, що Colonial Pipeline є приватною компанією і рішення про те, чи платити викуп хакерам, є її прерогативою. Вона також повідомила, що влада США веде зусилля по боротьбі з інфраструктурою програм-вимагачів. Всім операторам у сфері інфраструктури рекомендовано вжити заходів для захисту своїх систем.

Як зазначила радник президента з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендал, Colonial Pipeline заявляє, що не понесла серйозних збитків в результаті дій кіберзлочинців і планує повернути мережу до робочого стану відносно швидко.

Вона також заявила, що адміністрація вживає заходів для підготовки до різних позаштатних ситуацій.

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