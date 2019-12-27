WP: Військові США готують кампанію проти російської еліти у відповідь на можливе втручання Кремля у вибори

Військові США розробляють нові методи інформаційної війни, які можуть бути використані проти російських політиків та олігархів, якщо Путін буде втручатись до президентських виборів США запланованих на 2020 рік. Про це пише The Washington Post посилаючись на інформацію від джерела у Кіберкомандуванні США.

Кіберкомандування США розробляє можливі методи інформаційного впливу на випадок міжнародного втручання до виборів 2020 у США, повідомляє видання. Методи не передбачають застосування сили - США діятимуть в інформаційній сфері, щоб підірвати вплив наближених до Путіна осіб. Ці дії не будуть спрямовані проти Путіна особисто, повідомило джерело.

Розвідувальні служби США заявляли про те, що Росія провадила активні заходи, щоб втрутитись до виборів у США 2016 року. Тепер, заявляє голова Кіберкомандування генерал Пол Накасоне, США не допустять, щось сталось подібне.

"Через 332 дня, наша країна обиратиме президента, - цитує видання заяву генерала. – Ми не маємо допустити порушень. Ми не можемо ставитись до цього епізодично. Оборона нашої країни, оборона наших виборів – це те про що потрібно дбати щодня і в майбутньому".

"Це справді дуже важливо, - зауважив виданню Боббі Чезні, професор права Техаського університету, - раніше ми не дуже добре інтегрували традиційні методи інформаційної війни та кібероперації. Однак Росія демонструє, що на практиці це неподільно".

Раніше під час прес-брифінгу минулого тижня очільник Пентагону Марк Еспер запевнив журналістів, що Кіберкомандування та інші підрозділи Пентагону працюють над захистом виборів. Він звернувся до досвіду недопущення іноземного втручання під час проміжних виборів до Конгресу США 2018 року.

"Ми продовжуємо слідкувати, і, запевняю, ми розуміємо природу цих загроз, вивчаємо їх та їх походження. Головне - ми зберігаємо цілісність нашого демократичного процесу, наші вибори зараз вільні від зовнішнього впливу", - наголсоив Еспер.

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