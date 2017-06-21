Конгрес ускладнить процедуру послаблення санкцій, введених проти Росії через Україну та кібервтручання до виборів

«Україна є ключовим союзником США і важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати народ України в цей визначальний момент їх історії. Ось чому я гордий бути спів-спонсором законопроекту з російських санкцій, який притягне Росію до відповідальності за злочини, вчинені проти народу України та суверенітету країни», - відзначив конгресмен Чарлі Дент під час вручення йому нагороди українсько-американських ветеранів.

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Щоб послабити санкції, президенту США потрібно буде довести, що уряд Росії "перестав вчиняти, або підтримувати дії, спрямовані на послаблення миру, безпеки, стабільності, суверенітету, чи територіальної цілісності України та припинив кібернапади проти США"

Законопроект, внесений на розгляд Конгресу в лютому цього року, надасть законодавчої сили указам президента Обами про введення санкцій проти Росії і передбачає, що будь-яке послаблення або усунення санкцій проти Росії, вимагатиме схвалення Конгресом. В разі ухвалення законопроекту, для послаблення санкцій адміністрації президента США потрібно буде довести, що уряд Росії "перестав здійснювати або підтримувати дії, спрямовані на послаблення миру, безпеки, стабільності, суверенітету, чи територіальної цілісності України та припинив кібернапади проти уряду США та американських осіб чи організацій", - йдеться в документах законопроекту

В 2016 році уряд Росії, за особистою вказівкою Путіна, спрямував кібератаки на нашу країну з метою вплинути на наші вибори – ясно і просто

Розслідуючи можливе кібервтручання Росії до виборів США, Палата представників у середу заслухає свідчення колишнього міністра внутрішньої безпеки Джея Джонсона.

«Уряд Росії та президент Путін керували кібератаками на Сполучені Штати, прагнучи вплинути на американські вибори», - заявив Джонсон напередодні слухань в Конгресі. В своїх письмових свідченнях, оприлюднених напередодні, Джонсон вказує, що, попри намагання, Росії не вдалось вплинути на результати виборів.

«В 2016 році уряд Росії, за особистою вказівкою Путіна, спрямував кібератаки на нашу країну з метою вплинути на наші вибори – ясно і просто» - заявив Джонсон, який також попередив, що кібернапади можуть посилитись.

«Наскільки мені відомо, російський уряд не зміг провести кібервтручання, змінити бюлетені, їх підрахунок, або звітність за результатами голосування. Я не знаю наскільки успішний кібернапад на Національний комітет Демократичної партії таки зміг змінити громадську думку і таким чином вплинути на результати президентських виборів», – заявив Джей Джонсон.

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