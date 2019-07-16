Масштабний кібернапад пов'язали з планами Болгарії купити винищувачі США

Персональну та фінансову інформацію мільйонів болгар було розголошено через кібернапад, проведений з використанням російської електронної пошти.

Міністр внутрішніх справ країни Младен Марінов пов'язав масштабний хакерський напад з планами Болгарії закупити нові американські винищувачі F-16, повідомляє Reuters.

"Організовані злочинні групи зазвичай провадять кібернапади, прагнучи отримати фінансовий прибуток, але тут можливі політичні мотиви. Уряд вирішив вчора купити винищувачі F-16 і електронні повідомлення з закликами до відставки Горанова надходили з Росії. Можна здогадатись", - сказав Марінов.

Міністр фінансів Болгарії Владіслав Горанов, однак, не погодився з цією теорією наголосивши, що хакерський напад відбувся до того, як угоду про купівлю винищувачів було погоджено.

Хакери отримали доступ до системи податкової служби Болгарії, в результаті чого 3% бази даних податкової адміністрації було розголошено.

"Можливо, це перший випадок в Болгарії, коли це було успішним і було викрадено персональні дані", - заявив Марінов місцевому каналу bTV.

Країна звернулась по допомогу до Європейської установи з кіберзебпеки для посилення захисту систем, що оперують персональними даними.

11 липня міністр оборони Болгарії Крассімір Каракачанов підписав контракти на купівлю восьми винищувачів F-16, виробництва Lockheed Martin а також допоміжне устаткування.

Контракт загальною сумою у 1,26 мільярда доларів стане найбільшою військовою закупівлею Болгарії з часів падіння Радянського Союзу, повідомляють ЗМІ.

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