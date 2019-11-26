Сенатор США: "Я був неправий", коли говорив, що Україна стоїть за кібернападом на американські вибори

Через день, після того, як в інтерв'ю FoxNews сенатор США Джон Кеннеді заявив, що він не знає хто стоїть за хакерським нападом на сервер Демократичної партії в 2016 році – Україна, чи Росія – він взяв назад свій коментар.

Сенатор-республіканець Кеннеді заявив, що "невірно зрозумів" питання ведучого Fox News Кріса Уоллеса.

"Кріс правий, - заявив сенатор в інтерв'ю CNN. – Я був неправий. Єдиний доказ, який я маю, і, гадаю, він переважає, це те, що Росія намагалась зламати комп'ютер Національного Комітету Демократичної партії … Я не бачив свідчень того, що це прагнула робити Україна".

Заяви такого роду щодо України "створюють і поширюють" російські спецслужби, наголошувала колишня посадовиця Білого дому Фіона Гілл, яка виступила минулого тижня в якості свідка на слуханнях, що проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках імпічменту президента Дональда Трампа.

Гілл наголосила на тому, що американська розвідка встановила, що саме Росія втручалась до американських виборів 2016 року і назвала "небезпечною вигадкою" заяви щодо українського втручання у американські вибори.

"Судячи з питань та заяв, які я почула, - сказала Гілл у спілкуванні з американськими законодавцями комітету з розвідки Палати представників Конгресу США під час слухань, - видається, що дехто з Вас у цьому комітеті вірить, що Росія та її спецслужби не проводили кампанію проти нашої країни – і, що, можливо, певним чином, з певної причини, Україна це робила. Це фікція, яку створюють і поширюють самі російські спецслужби".

Ці вигадки є шкідливими, сказала Гілл: "Ці вигадки шкідливі, навіть коли їх просувають виключно з внутрішньополітичною метою".

Президент Путін та російські спецслужби "спрямовують мільйони доларів, щоб наші власні дослідження опозиції перетворити на зброю та неправдиві оповідки. Коли нас охоплює партійна змагальна злість, ми не можемо долати ці зовнішні сили, які хочуть нас спрямувати один проти одного, зашкодити нашим установам і зруйнувати віру народу Америки у нашу демократію", - наголосила Гілл.

Конгресмен Девін Нунес, який очолює республіканців в комітеті з розвідки, зауважив у відповідь на ремарку Гілл про неправдивість заяв про українське втручання до виборів США: "Цілком можливо, що дві різні країни втручались до виборів одночасно і республіканці вважають, що до втручань всіх іноземних країн потрібно ставитись серйозно, незважаючи на те чия виборча кампанія була ціллю втручань".

Під час слухань Гілл також заявила, що Росія намагатиметься втрутитись у вибори США 2020 року.

"Зараз російські служби безпеки та їх агенти готуються, щоб повторити їх втручання до виборів 2020 року, - заявила Гілл у своєму вступному слові.

"Я говорю це не як аларміст, а як реаліст. Я не думаю, що тривалий конфлікт з Росією є бажаним, або його не можна уникнути. Я переконана, що ми маємо шукати можливості, щоб стабілізувати наші відносини з Москвою, навіть коли ми протидіємо їх зусиллям нам зашкодити.

Зараз російські служби безпеки та їх агенти готуються, щоб повторити втручання до виборів 2020 року. Наш час, щоб їм перешкодити спливає. Під час цього розслідування, я прошу вас, будь ласка, не просувати політично вмотивовані оповідки, які явно просувають інтереси Росії", - звернулась Гілл до конгресменів у своїй вступній заяві.

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