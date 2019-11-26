У США вивчають сильні та слабкі сторони російської кібервійни в Україні

Сухопутні війська США мають більшу уваги приділяти опануванню засобів електронної війни, пише в своїй статті для NBC Себастьєн Роблін.

До такого висновку аналітика спонукала інформація про активне застосування засобів електронної війни Росією в Україні.

Він вказує на те, що Росія в Україні ефективно блокувала Радіо FM та лінії мобільного зв'язку, глушила сигнали командування, збила більше 100 українських дронів, використовувала сигнали зв'язку для наведення артилерійського вогню.

В інших випадках, російські системи видавали сигнали, які спричиняли до попереднього детонування, або зміни курсу артилерійських снарядів та ракет. Під час однієї з найбільш шокуючих операцій, сім'ї військових отримали неправдиві повідомлення з текстом: "Вашого сина вбили в бою", що спричинило велику кількість дзвінків та текстових повідомлень до військових. Через хвилини артилерія вдарила по місцю, де було виявлено велику кількість дзвінків з мобільних телефонів, вказує Роблін.

Аналітик зауважує, що Росія, за повідомленнями, проводила електронні напади на американські системи в Сирії. В 2018 році, американський генерал заявив, що вони "перешкоджали нашим системам зв'язку", блокували дрони, не дозволяючи їм використовувати сигнали GPS.

В російських кіберможливостях є і прогалини, наголошує дослідник. Можливо теперішні міжнародні санкції ускладнили ведення кібервійни для Росії. Про це під час симпозіуму в Вашингтоні наприкінці жовтня, розповів полковник Збройних сил України, Іван Павленко, пише видання The War Zone.

Росія має підтримувати багато своїх систем, які потребують, щонайменше частково, компонентів з-за кордону. "Створення внутрішніх мереж постачання деяких частин може бути складним і подекуди неможливим, і росіянам можливо потрібно буде розробити повністю нові системи ведення електронної війни, які б з самого початку використовували альтернативні можливості", пише The War Zone.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Яку нову військову допомогу Україні чекати від США? – конгресмен