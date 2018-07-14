"Індикатори небезпеки засвітились червоним" - голова розвідки США про напади РФ

Директор національної розвідки США Ден Коутс заявив у п’ятницю про загрозу масштабної атаки на системи США, сказавши, що електронна інфраструктура США «в буквальному сенсі потерпає від нападу». Він також наголосив, що найгіршим порушником є Росія, повідомляє СBS News.

Під час свого виступу в аналітичному центрі Hudson Institute Коутс використав формулювання колишнього директора ЦРУ Джорджа Тенета, який за місяці перед терористичним нападом 11 вересня 2001 року попередив, що «індикатори небезпеки засвітились червоним».

Коутс зазначив, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея щоденно провадять напади. «Ми тепер знаходимось в цій ситуації, майже через два десятиріччя (після нападів 2001 року - ред.) і я хочу сказати, що індикатори небезпеки знову засвітились червоним».

Він наголосив, що агресори спрямовують свої дії проти різних цілей, включаючи підприємства, урядові установи місцевого та федерального рівнів, наукові організації та фінансовий сектор, а також об’єкти інфраструктури.

«Всі ці розрізнені дії провадяться з єдиною метою, - заявив посадовець, - скористатись з відкритості Америки, щоб зруйнувати наші довгострокові конкурентні переваги».

Коутс відзначив, що Росія беззаперечно, діє найбільш агресивно серед іноземних сил і продовжує дії з нанесення шкоди демократії, хоча інтенсивність цих дій змешилась порівняно до 2016 року.

«Ми все ще не бачимо того рівня втручання до виборів в окремих штатах та до бази даних виборців, як раніше, - заявив він. – Однак, усвідомлюємо, що ми лише за пару «кліків» від повторення ситуації».

Коутс наголосив на значних загрозах з боку Росії. «Я переконаний, що настав критичний час», - заявив він.

З кожним днем посилюються кібернапади з Росії, Китаю, Північої Кореї та Ірану, повідомив посадовець.

Китайський уряд має найбільш здібних хакерів, заявив Коутс. Однак, Пекін більше зосереджений на крадіжці інформації та прогресі у сфері технологій, в той час, як Москву цікавить відокремлення США від союзників та завдання шкоди демократії.

Як Росія, так і Китай відкидають звинувачення у кібернападах.

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