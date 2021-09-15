США звинувачують Росію у бездіяльності щодо кіберзлочинців

Заклики США до президента Росії Володимира Путіна щодо боротьби з кіберзлочинцями, які діють з території Росії, не знайшли відгуку, говорять високопосадовці США, що працюють в сфері боротьби з кіберзлочинами, пише Джефф Сельдін для "Голосу Америки".

"Немає ознак, що російський уряд вживає дій для боротьби з кіберзлочинцями-вимагачами, які діють у створеному там поблажливому кліматі", - заявив Пол Еббейт, заступник директора ФБР під час форуму розвідки поблизу Вашингтона.

"Ми звертались по допомогу та співпрацю щодо осіб у Росії, яких ми знаємо, проти яких ми висунули звинувачення, - додав Еббейт. - Нічого не змінилось".

Президент США Джо Байден двічі закликав російського лідера вжити заходів проти кіберзлочинців - спочатку на саміті в червні, потім під час телефонної розмови через місяць.

З часу перемовин, посадовці відзначили зменшення нападів з допомогою програм-вимагачів, але не поставили це в заслугу Москві.

"Те, що на тепер кримінальної діяльності немає, не варто плутати з гарною поліцейською роботою", - заявив Директор Центру США з кібербезпеки Крис Інгліс.

Кремль неодноразово заперечувив свою роль в низці нападів з використанням програм-вимагачів та кібернападах проти американських компаній та інфраструктури.

США заявляють, що Росія, або розташовані там кіберзлочинці, стоять за низкою масштабних кібернападів, включаючи SolarWinds та напад на трубопровід Colonial.

Питання, чи готові США вживати дії проти Росії, голова кіберкомандування США переадресував Білому дому.

"Очевидно, це вирішуватиме президент, - сказав голова Кіберкомандування США генерал Пол Накасон. - Однак, ці варіанти однозначно буде подано йому на розгляд".

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