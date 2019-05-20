Фізики повністю змінили визначення кілограма

Майже 130 років, визначення кілограма було прив'язане до ваги металевого циліндра, що зберігається в Парижі в сейфі, який можуть відкрити лише три особи, трьома різними ключами. Платиново-іридієвий циліндр виносять з сейфу тільки, щоб його почистити і зважити.

Незважаючи на надзвичайну обережність у поводженні з міжнародним прототипом кілограма, він все ж варіювався в масі – і тому кілограм міг зменшитись, чи зрости.

Щоб вирішити цю проблему, Генеральне зібрання вагів та мірил вирішило змінити визначення кілограма.

Рішення зібрання, делегати якого збирається раз на шість років з питань метричної системи, про зміну визначення вступило в силу 20 травня.

Зміни не позначаться на побутовому зважуванні. Замість прирівнювання кілограма до певного еквівалента, зібрання вирішило визначити кілограм через фундаментальну константу, відому як константа Планка. Ця константа пов'язує енергію фотона з його частотою. У визначенні кілограма використовуються такі одиниці виміру, як метр та секунда, які вже повністю визначено через фізичні константи.

Для когось, нове визначення може видатись складним, однак Вольфганг Келлерль, лауреат Нобелівської премії і професор фізики Массачусетського технологічного університету так не вважає.

"Концептуально, визначення дуже просте, - говорить він університетському виданню. – В ідеалі, кожен вчитель старших класів розповість учням про цю історичну зміну".

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