Кім Чен Ин покатався верхи по засніжених горах

Північнокорейське державне інформагентство KCNA опублікувало серію фотознімків лідера КНДР Кім Чен Ина верхи на коні на тлі засніжених гір.

У повідомленні агенції йдеться, що він, вочевидь, розмірковує над важливим рішенням. Кінна прогулянка Кіма після того, як там випав перший сніг, пише KCNA, - це "подія величезної ваги".

Агенція Reuters нагадує, що з часу перебрання влади у 2011 році, Кім відвідував ці гори кілька разів перед тим, як ухвалив ключові рішення, як-то стратити свого дядька у 2013 році. Востаннє північнокорейський лідер був там у грудні 2017 року, а після того дипломатичний діалог між КНДР і Південною Кореєю та США посилився.

Тепер, як вважають західні оглядачі, Кім "розмірковує" про чергове випробування ракет, адже нещодавно КНДР вийшли з процесу переговорів про ядерне роззброєння, звинувативши США у відсутності рішень виходу з глухого кута. Американська сторона вважає, що Пхеньян не хоче робити кроки вперед, натомість, спершу вимагає від США зробити "все".

Водночас, знімки лідера на коні покликані пробудити захоплення серед населення, вважають експерти. Верхи на публіці час від часу з'являється й російський президент Володимир Путін.