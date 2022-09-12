Король Чарльз звернувся до обох палат британського парламенту

Король Великої Британії Чарльз у понеділок вперше виступив перед обома палатами парламенту як монарх королівства.

Його коротке звернення до приблизно 1000 законодавців та їхніх гостей у залі Вестмінстер в Лондоні прозвучало після того, як законодавці висловили свої співчуття у зв’язку зі смертю його матері, королеви Єлизавети.

Чарльз і Камілла, королева-консорт прбудуть до Единбурга в понеділок, де король разом із братами та сестрами візьме участь в урочистій процесії перенесенн труни матері з палацу Холірудхаус, офіційної резиденції британського монарха в Шотландії, до собора Св. Джайлза.

Тіло Єлизавети лежатиме в соборі, де публіка матиме право віддати шану.

У неділю її труну доставили із замку Балморал, де вона померла в четвер, до Единбурга.

Катафалк у супроводі королівських чиновників і співробітників служби безпеки покинув замок Балморал незадовго до полудня неділі.

Балморал

Колона повільно йшла через величні шотландські пагорби, ландшафт, який любила покійна монарх і де вона провела останні тижні життя. У минулі роки королеву часто бачили в цих віддалених шотландських селах, коли вона проживала в замку Балморал, регіоні, який вона любила, і де їй відповідали взаємністю.

Мешканці зібралися на узбіччі, щоб востаннє побачити її та попрощатися. Тиша говорила про шок, який досі відчувається після її смерті, і про те, з якою повагою ставилися до покійної королеви в громадах всієї Британії.

Деякі глядачі кидали квіти, коли катафалк проїжджав повз; багато хто плакав. Коли колона продовжила рух на південь, пролунали легкі оплески.

Емоційне прощання

«Ми знали (її) все наше життя. Отже, це була єдина незмінна річ у всьому нашому житті — королева», — сказала Стефані Кук, жителька села Баллатер, неподалік від Балморала.

Після шестигодинної подорожі катафалк перетнув річку Форт у напрямку столиці Шотландії Единбурга. Уздовж Королівської милі шотландської столиці тисячі людей чекали, щоб побачити кортеж.

Фіона Моффат приїхала з Глазго, щоб побачити цей момент. Вона стримувала сльози, описуючи свої емоції.

«Дуже історичний момент. Я просто втратила дар мови. Вона була чудовою жінкою. Чудовою матір’ю, бабусею. Вона добре вопоралась. Я дуже нею пишаюся», — сказала Моффат Associated Press.

Елейн Робертсон, яка відвідала Единбург зі свого дому в Ейрі на західному узбережжі Шотландії, також була в сльозах. "Я думаю, що просто важливо бути тут, просто важливо попрощатися, - сказала вона. - Вона була на троні протягом тривалого часу. Тож так, це багато значить”.

У вівторок тіло королеви буде доставлено літаком до Лондона.

Спочатку її доставлять до Букінгемського палацу, а потім публічною процесією на чолі з сином Єлизавети, королем Чарльзом III, передадуть до Вестмінстерської зали 11 століття, де вона лежатиме протягом чотирьох днів. Зал буде відкрито для відвідувачів 23 години на добу. Його охоронятимуть королівські солдати.

Очікується, що десятки тисяч людей приїдуть до Вестмінстера, щоб віддати шану.

«Вона була взірцевим главою держави з точки зору відданості своєму народу та своїй роботі, — сказав королівський історик і автор Роберт Лейсі. - Я думаю, варто пам’тати і це видно в цих зібрання людей і виявах емоцій - це вплив, який британська монархія має на емоції людей у Британії», — сказала Лейсі Associated Press.

Похорони заплановані на 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Потім труну доправлять до Віндзора, де в квітні 2021 року поховали чоловіка королеви, принца Філіпа.