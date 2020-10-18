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Мережа кінотеатрів, що постраждала через пандемію, пропонує орендувати свої зали для приватного показу за $99

  • Голос Америки

Мережа американських кінотеатрів AMC пропонує орендувати свої зали для приватних показів. На такий перегляд можуть приходити групи до 20 людей.

Ціни коливаються від $99 до $349 за показ залежно від розташування кінотеатру й фільму, який обирають орендарі, повідомляє Fox News. За окрему доплату орендарі можуть замовляти снеки чи приносити свою їжу.

На такий крок компанія пішла для того, аби оговтатись після закриття кінотеатрів через пандемію. Хоча із серпня 494 із 598 кінотеатрів мережі знову відкрились по всій країні, відвідуваність впала на 85% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Компанія повідомила, що із такими темпами до кінця року може йтися про банкрутство.

Через карантинні обмеження кількість місць у залі лімітовано до 20-40% звичайної заповнюваності глядачами. Крім того, кінотеатри ще не відкрились у штатах Нью-Йорк і Каліфорнія, що у 2019 році відповідали за 23% від усіх прибутків компанії.

Також в умовах пандемії конкуренцію звичайним кінотеатрам у США складають стрімінгові сервіси Netflix, Disney+, Hulu, HBO.

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