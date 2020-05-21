Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець

Незважаючи на величезні витрати на боротьбу із пандемією COVID-19, США залишатимуться активними на світовій арені. Про це сказав в інтерв’ю Грузинській службі Голосу Америки конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

«Я не очікую, що це вплине на військову допомогу Україні. Ми залишатимемося залученими у справи світу. Насправді я особисто вважаю, що ми маємо бути навіть більш залученими у міжнародні справи, щоб не дозволити Китаю та Росії скористатися цією пандемією», - сказав конгресмен-республіканець за допомогою відеозв’язку.

На його думку, військова допомога може бути навіть збільшена.

Також він не виключає можливості запровадження додаткових санкцій проти російських інтересів у добудові газогону “Північний потік 2”. Санкції проти компаній, залучених до будівництва “Північного потоку 2", передбачено в законі про Оборонний бюджет США, підписаному президентом США Дональдом Трампом 20 грудня. Наразі Державний департамент спільно з Міністерством фінансів, згідно із законом, мають представити профільним комітетам Конгресу другу доповідь щодо виконання цих санкційних вимог.

Кінзінгер сказав, що поки що доповіді він не бачив, але «додаткові санкції однозначно можливі».

«Я пишаюся тим, що ми прийняли закон, який запроваджує санкції на судна, щоб зупинити “Північний потік – 2”. Росіяни хизувалися, що вони його добудуть. Але нам ще багато робити залишається. І ми цим займаємося. Ми віддані тому, щоб не дозволити зробити Європу навіть більш залежною від російської енергії», - сказав він.

Під санкції США потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, і громадяни, що мають відношення до роботи цих суден.

Раніше міністр енергетики США Ден Бруєтт заявляв, що Росія не зможе власними силами добудувати "Північний потік 2" і що затримка будівництва буде тривалою.

"Затримка буде дуже тривалою, адже Росія не має технології, - сказав він в інтерв’ю Блумберг на Мюнхенській конференції. – Якщо вони розроблять її, тоді побачимо як вони вчинять. Однак, не думаю, що це буде так легко, як вони заявляли, що це майже зроблено і ми це завершимо".

Через загрозу запровадження санкцій, швейцарська компанія Allseas, що прокладала трубопровід "Північний потік 2" в Балтійському морі, в грудні призупинила роботу над проектом.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною і на початку травня російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло в німецький порт Мукран в Балтійському морі.

Але, повідомляють російські ЗМІ, «Газпром» не може знайти компанію, яка застрахує дооснащення трубоукладача. Проектна компанія Nord Stream 2 AG раніше заявляла, що їм залишилося укласти 6% труб.

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