FT: Кіпрський суд постановив заморозити активи Ахметова на $820 млн

Кіпрський суд постановив заморозити активи українського бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів у справі «Укртелекому», пише Financial Times.

За даними видання, серед заморожених активів може бути лондонська квартира, яка була найдорожчим приватним житлом у Великій Британії на час її придбання Ахметовим.

Рішення Окружний суд Нікосії ухвалив ще 27 грудня за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління «Родовід банку» Денисові Горбуненку.

Raga Establishment заявляє, що в 2013 році продала Ахметову «Укртелеком» за 860 мільйонів доларів, але він нібито вніс тільки 100 мільйонів доларів авансу і перестав платити.

Рішення кіпрського суду може бути оскаржене до 8 січня.

У компанії Ахметова наразі не коментували рішення. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

У жовтні 2017 року Господарський суд Києва повернув пакет акцій компанії «Укртелеком» у державну власність. Як повідомляла прес-служба суду, цим рішенням розірвано договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у березні 2011 року.

Крім того, суд зобов’язав ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» списати з рахунку ТОВ «ЕСУ», що належить бізнесмену Рінату Ахметову, пакет акцій «Укртелекому» і стягнув з ТОВ «ЕСУ» пеню у розмірі 2,1 мільярда гривень, нараховану за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій. Керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров заявив, що «Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

На приватизаційному конкурсі в 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком», які викупила компанія «ЕСУ», заплативши 10,57 мільярда гривень. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% «ЕСУ».

Генпрокуратура проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 мільйонів гривень з державного бюджету та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 мільярда гривень ціною.

У грудні 2017 року стало відомо, що Високий суд Англії видав наказ про арешт активів бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом «Приватбанку» проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

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