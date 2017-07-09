Американські лікарі пояснюють чому важливо не відмовлятися від вакцинації проти кору

В Україні, цього року зафіксовано спалах захворювання на кір. У Сполучених Штатах кір з’являється у громадах з низьким рівнем вакцинації.

За перші шість місяців цього року в країні зафіксовано 108 випадків захворювання, що у межах середньої статистики. Американські лікарі закликають батьків не ігнорувати вакцинацію дітей.

Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення

Багато людей думають, що кір це лише одне з багатьох дитячих захворювань. Мовляв, з’являється він у формі висипів й лихоманки, і – швидко минає. Проте медики вважають інакше.

"Кір не є тривіальним захворюванням. Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення", - каже голова інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

В окремих випадках кір може назавжди пошкодити мозок і – залишити дитину сліпою або глухою. Крім того, ця хвороба вбиває.

Професор медичного коледжу "Бейлор" Пітер Готез каже: "У часи, коли вакцину проти кору ще не розробили, в США від цього захворюваня щороку гинуло близько півтисячі дітей, а до лікарень потрапляли 50 тисяч."

Більшість хворих на кір відчувають покращення протягом перших двох тижнів, але наслідки хвороби можуть бути довготривалими.

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Флавія Бустеро каже: "Якщо дитина перехворіє на кір, її імунна система слабшає, а сама малеча стає чутливішою до інших інфекцій."

Цей вірус – неймовірно заразний

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом: через чхання чи кашель. При цьому одна людина може заразити з десяток інших. Так кількість хворих тільки росте. При чому дев'яносто відсотків тих, хто не зробив щепленя заражається вірусом. Обходить ця хвороба лише щеплених проти неї й тих, хто раніше переніс кір. Вірус кору залишається на дверних ручках, столах і будь-якій поверхні, протягом двох годин. Щоб заразитися – достатньо лише доторкнутися до них.

"Цей вірус – неймовірно заразний, і діти, котрі хворіють на кір, насправді, опиняються у небезпеці. Все це дуже і дуже серйозно", - каже педіатр Гоуп Скот.

Першими ознаками кору є нежить, кашель і лихоманка, а ще червоні висипи. Американська академія педіатрії закликає лікарів проводити роз’яснювальну роботу з батьками, які не хочуть вакцинувати своїх дітей.

"Ми будемо працювати з такими сім’ями, доки їхнім дітям не виповниться близько двох років. Це термін до якого у них буде можливість зробити щеплення, але якщо до того часу вони цього не зроблять, ми попросимо їх до нас більше не приходити", - каже педіатр.

Єдиний найкращий спосіб запобігти кору – отримати дві дози вакцини проти нього. Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують вакцинувати дітей на другий день після народження, й згодом у віці чотирьох-шести років. Вони кажуть, ці дві дози можуть захистити їх у 97 відсотках ситуацій, коли відбуватимуться спалахи цього захворювання.

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