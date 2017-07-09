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Американські лікарі пояснюють чому важливо не відмовлятися від вакцинації проти кору

  • Голос Америки
Які наслідки має кір і чому важливо не відмовлятися від вакцинації – пояснюють американські лікарі. Відео
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Які наслідки має кір і чому важливо не відмовлятися від вакцинації – пояснюють американські лікарі. Відео

В Україні, цього року зафіксовано спалах захворювання на кір. У Сполучених Штатах кір з’являється у громадах з низьким рівнем вакцинації.

За перші шість місяців цього року в країні зафіксовано 108 випадків захворювання, що у межах середньої статистики. Американські лікарі закликають батьків не ігнорувати вакцинацію дітей.

Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення
голова інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучі

Багато людей думають, що кір це лише одне з багатьох дитячих захворювань. Мовляв, з’являється він у формі висипів й лихоманки, і – швидко минає. Проте медики вважають інакше.

"Кір не є тривіальним захворюванням. Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення", - каже голова інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

В окремих випадках кір може назавжди пошкодити мозок і – залишити дитину сліпою або глухою. Крім того, ця хвороба вбиває.

Професор медичного коледжу "Бейлор" Пітер Готез каже: "У часи, коли вакцину проти кору ще не розробили, в США від цього захворюваня щороку гинуло близько півтисячі дітей, а до лікарень потрапляли 50 тисяч."

Більшість хворих на кір відчувають покращення протягом перших двох тижнів, але наслідки хвороби можуть бути довготривалими.

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Флавія Бустеро каже: "Якщо дитина перехворіє на кір, її імунна система слабшає, а сама малеча стає чутливішою до інших інфекцій."

Цей вірус – неймовірно заразний
педіатр Гоуп Скот

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом: через чхання чи кашель. При цьому одна людина може заразити з десяток інших. Так кількість хворих тільки росте. При чому дев'яносто відсотків тих, хто не зробив щепленя заражається вірусом. Обходить ця хвороба лише щеплених проти неї й тих, хто раніше переніс кір. Вірус кору залишається на дверних ручках, столах і будь-якій поверхні, протягом двох годин. Щоб заразитися – достатньо лише доторкнутися до них.

"Цей вірус – неймовірно заразний, і діти, котрі хворіють на кір, насправді, опиняються у небезпеці. Все це дуже і дуже серйозно", - каже педіатр Гоуп Скот.

Першими ознаками кору є нежить, кашель і лихоманка, а ще червоні висипи. Американська академія педіатрії закликає лікарів проводити роз’яснювальну роботу з батьками, які не хочуть вакцинувати своїх дітей.

"Ми будемо працювати з такими сім’ями, доки їхнім дітям не виповниться близько двох років. Це термін до якого у них буде можливість зробити щеплення, але якщо до того часу вони цього не зроблять, ми попросимо їх до нас більше не приходити", - каже педіатр.

Єдиний найкращий спосіб запобігти кору – отримати дві дози вакцини проти нього. Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують вакцинувати дітей на другий день після народження, й згодом у віці чотирьох-шести років. Вони кажуть, ці дві дози можуть захистити їх у 97 відсотках ситуацій, коли відбуватимуться спалахи цього захворювання.

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