Нью-Йорком продовжує ширитись кір, який міг потрапити до США з України

Епідемія кору у США набирає обертів. З початку року лікарі зафіксували понад півтисячі випадків зараження хворобою, яку вважали подоланою на території Сполучених Штатів. Це найгірша ситуація за останні майже 30 років.

Один з епіцентрів поширення кору – у Нью-Йорку, де живе значна кількість ортодоксальних євреїв. Навіть попри обов’язкову масову вакцинацію, оголошену минулого тижня, там продовжують виявляти нові випадки зараження.

Хоча у країнах третього світу батьки не чинять спротив імунізації, на Заході зростає недовіра до вакцинації

Влада міста оголосила обов’язкове щеплення, за відмову обіцяють тисячу доларів штрафу. Однак, п’ятеро місцевих родин ультра ортодоксальних євреїв оскаржують наказ влади міста у суді. Уряд країни закликає релігійних лідерів вплинути на своїх прихожан заради безпеки інших.

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту здоров’я, каже: «Необхідно, аби релігійні та лідери переконали цих людей, що вони зобов’язані не захистити не лише своїх дітей, але й несуть відповідальність перед громадою й суспільством захистити громаду, долучитися до створення такої собі парасольки групового імунітету».

Відтак, кір шириться Америкою. Ультра-ортодоксальний житель Нью-Йорка, хворий на кір, привіз вірус із собою до іншого штату - Мічигану. Під час подорожі зі збору коштів він заразив майже сорок людей із своєї громади.

З високою вірогідністю, хворобу перенесли ультра ортодоксальні євреї, які щороку масово відвідують Умань на Черкащині

Щороку кір вбиває понад сто тисяч людей в усьому світі. І хоча у країнах третього світу батьки не чинять спротив імунізації, на Заході зростає недовіра до вакцинації.

Понад 20 років тому британській лікар Ендрю Вейкфіл опублікував гіпотезу а згодом невелике дослідження, у якому пов’язав вакцинацію з аутизмом. З того часу цю теорію було розвіяно безліч разів науковими дослідженням навколо світу. Однак, недовіра до щеплення глибоко засіла у підсвідомості багатьох батьків. З популяризацією соціальних джерел вона лише посилюється.

«Моя сестра розповідала, що в її друзів були проблеми. Вони розповіли, що одна з їх дітей, розвивалась нормально, а після вакцинації – припинила нормально реагувати», - каже один з представників ультра-ортодоксальної громади Нью-Йорка, вчитель Начем Рубін.

Кір – високо інфекційне захворювання, що може призвести до тяжких наслідків. Кожна десята хвора на кір дитина має вушну інфекцію або пневмонію. У кожному тисячному випадку у людини виникає набряк мозку. Часом хвороба смертельна. Попередити її може лише щеплення.

Шерліта Амлер, Комісар з питань охорони здоров'я округу Вестчестер, нагадує: «Існує високоефективна вакцина, яка працює, її постійно використовують, аби зупинити спалахи кору. Відділ охорони здоров’я надає її усім безкоштовно».

Експерти підозрюють, що до Сполучених Штатів кір потрапив з України. З високою вірогідністю, хворобу перенесли ультра ортодоксальні євреї, які щороку масово відвідують Умань на Черкащині аби побувати на могилі засновника брацлавського хасидизму. За даними ЮНІСЕФ, за підсумками минулого року, Україна стала світовим лідером із кількості хворих на кір.

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