Білий дім обіцяє більше енергообладнання та безпекової допомоги для України вже цими тижнями 

США засудили нові напади РФ на українську інфраструктуру. Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, під час брифінгу для преси в п'ятницю.

"Це, знову ж таки, спроба залякати народу України, щоб їм було важче цієї зими", - сказав він про ракетні удари РФ по території України в п'ятницю, від яких постраждала енергерична інфраструктура, Кірбі додав, що США планують надати новий пакет безпекової допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО, та більше енергообладнання.

Посадовець відмовився надати деталі того, що буде в новому безпековому пакеті допомоги для України. Він, однак, заявив, що, як і в попередніх пакетах, "варто очікувати на нові засоби протиповітряної оборони".

Він також відзначив, що в п'ятницю до України надійшов перший транш поставок аварійно-ремонтного устаткування. Загалом США спрямують 53 мільйони допомоги Україні для відновлення роботи енергетики.

Перший транш включає устаткування необхідне, "щоб допомогти їм з екстреним ремонтом", додав посадовець. Кірбі також відзначив, що більше допомоги з ремонту інфраструктури надійде вже в ці тижні. "Це лише перший транш, більше надійде в наступні тижні, для того щоб виконати обіцянку на допомогу обсягом більше 50 мільйонів доларів", - сказав він.

"Сполучені Штати віддані допомозі Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло і допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - сказав Кірбі.

В п'ятницю, повідомили ЗСУ, Росія випустила більше 60 ракет по території України. Над Києвом та регіоном збили 40 з 37 запущених ракет, повідомив пресі речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. "У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла", - написав в Telegram заступник Голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.