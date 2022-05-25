На яких лініях Україні йти на переговори з Росією за словами Кіссінджера, Сороса і Зеленського?

Коментарі найстаріших діячів міжнародної політики й бізнесу: 99-річного Генрі Кіссінджера й 92 річного Джорджа Сороса про війну Росії в Україні привабили значну увагу й підштовхнули нові дискусії про межі компромісів з авторитарними правителями й недемократичними режимами.

Їхні думки пролунали в дискусіях на зібраннях Всесвітнього економічного форуму у Давосі в Швейцарії.

Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців...

Генрі Кіссінджер, який відігравав ключову роль у закордонній політиці США у 1970-х роках, висловив думку, що Україна й західні держави, які підтримують Київ, повинні йти на компроміси з Росією.

«Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців - до того, як це створить потрясіння й напруженості, які неможливо буде легко подолати», - сказав Кіссінджер, промовляючи з допомогою відеозв’язку.

Кіссінджер додав: «В ідеалі лінії поділу мали б повернутися до status quo ante (лат. стану, що існував раніше). Ведення війни поза ними було б не за свободу України, а було б новою війною саме проти Росії».

Ті слова колишнього американського держсекретаря багато коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок на користь Росії.

Тим часом фінансист - мільярдер Джордж Сорос у виступі перед зібранням у Давосі також висловив стурбованість розростанням російської війни в Україні в більший міжнародний конфлікт.

«Вторгнення може бути початком Третьої Світової війни, і наша цивілізація може це не пережити», - сказав Сорос.

Але на відміну від Генрі Кіссінджера, Джордж Сорос, як виглядає, наголошував не на компромісі з Кремлем, а на необхідності перемоги.

«Найкращим і, можливо, єдиним способом зберегти нашу цивілізацію є якомога швидше завдати поразки Путіну», - наголосив Сорос, який вважає російську війну проти України частиною ширшої боротьби між тим, що він називає «відкритими» західними суспільствами і «закритими» суспільствами на зразок Росії і Китаю.

Ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин.

Сорос припустив, що Путін ймовірно незабаром буде вимушений вести мову про припинення вогню в Україні, але наголосив, що російському правителю «не можна вірити».



«Перемога - це повернення наших територій»

Радник українського президента Михайло Подоляк, відгукуючись зокрема на дискусії у Давосі, назвав пропозиції поступок Росії «порадами давоських панікерів».

«Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї», - написав він у Twitter.

А президент Володимир Зеленський в інтерв’ю японській телерадіомовній корпорації NHK, опублікованому 25 травня, припустив, що Україна може бути готовою сісти за переговори з Росією у разі відтіснення російських військ до позицій, що були перед початком вторгнення 24 лютого.

«Для кожного українця перемога має лише одне розуміння. Перемога - це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим і Донбас нашими територіями. Я б дуже хотів, щоб ті території, які ми зараз повертаємо військовим шляхом, ми робимо абсолютно правильно, ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин і домовлятися про мир, про припинення війни і про повернення наших територій», - сказав президент Зеленський.

У зверненні до українців 24 травня Зеленський сказав, що російським «окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть».