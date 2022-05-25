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На яких лініях Україні йти на переговори з Росією за словами Кіссінджера, Сороса і Зеленського?
Коментарі найстаріших діячів міжнародної політики й бізнесу: 99-річного Генрі Кіссінджера й 92 річного Джорджа Сороса про війну Росії в Україні привабили значну увагу й підштовхнули нові дискусії про межі компромісів з авторитарними правителями й недемократичними режимами.
Їхні думки пролунали в дискусіях на зібраннях Всесвітнього економічного форуму у Давосі в Швейцарії.
Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців...Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер, який відігравав ключову роль у закордонній політиці США у 1970-х роках, висловив думку, що Україна й західні держави, які підтримують Київ, повинні йти на компроміси з Росією.
«Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців - до того, як це створить потрясіння й напруженості, які неможливо буде легко подолати», - сказав Кіссінджер, промовляючи з допомогою відеозв’язку.
Кіссінджер додав: «В ідеалі лінії поділу мали б повернутися до status quo ante (лат. стану, що існував раніше). Ведення війни поза ними було б не за свободу України, а було б новою війною саме проти Росії».
Ті слова колишнього американського держсекретаря багато коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок на користь Росії.
Тим часом фінансист - мільярдер Джордж Сорос у виступі перед зібранням у Давосі також висловив стурбованість розростанням російської війни в Україні в більший міжнародний конфлікт.
«Вторгнення може бути початком Третьої Світової війни, і наша цивілізація може це не пережити», - сказав Сорос.
Але на відміну від Генрі Кіссінджера, Джордж Сорос, як виглядає, наголошував не на компромісі з Кремлем, а на необхідності перемоги.
«Найкращим і, можливо, єдиним способом зберегти нашу цивілізацію є якомога швидше завдати поразки Путіну», - наголосив Сорос, який вважає російську війну проти України частиною ширшої боротьби між тим, що він називає «відкритими» західними суспільствами і «закритими» суспільствами на зразок Росії і Китаю.
Ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин.Володимир Зеленський
Сорос припустив, що Путін ймовірно незабаром буде вимушений вести мову про припинення вогню в Україні, але наголосив, що російському правителю «не можна вірити».
«Перемога - це повернення наших територій»
Радник українського президента Михайло Подоляк, відгукуючись зокрема на дискусії у Давосі, назвав пропозиції поступок Росії «порадами давоських панікерів».
«Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї», - написав він у Twitter.
А президент Володимир Зеленський в інтерв’ю японській телерадіомовній корпорації NHK, опублікованому 25 травня, припустив, що Україна може бути готовою сісти за переговори з Росією у разі відтіснення російських військ до позицій, що були перед початком вторгнення 24 лютого.
«Для кожного українця перемога має лише одне розуміння. Перемога - це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим і Донбас нашими територіями. Я б дуже хотів, щоб ті території, які ми зараз повертаємо військовим шляхом, ми робимо абсолютно правильно, ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин і домовлятися про мир, про припинення війни і про повернення наших територій», - сказав президент Зеленський.
У зверненні до українців 24 травня Зеленський сказав, що російським «окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть».
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РФ не зможе сплачувати борги через банки США. Експерти говорять про невідворотність дефолту
США не продовжуватимуть для Росії можливість сплати за іноземним боргом через американські банки, повідомили в Міністерстві фінансів США. Строк дії дозволу на таку сплату, яка давала можливість Росії попри санкції виплачувати доларові борги, завершується в середу. Доларові зобов'язання за державним боргом Росія сплачувала через американські JPMorgan Chase та Citigroup, повідомляє АР.
Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Міністерству фінансів США за таке рішення. "Дякуємо, колегам з Treasury і чемно нагадуємо, що там ще сотні російських банків вже зачекалися на санкції", - написала посадовиця в Facebook.
Минулого тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен вказувала, що дозвіл на доларові виплати існував, щоб "надати час для впорядкованого переходу і для того, щоб інвестори могли продати цінні папери".
Дефолт, на думку Єллен, практично не змінить стан Росії, яка "вже відрізана від світових ринків капіталу", - додала вона під час виступу на засіданні "Групи Семи" минулого тижня.
"Це змусить Росію до дефолту", - твітує аналітик Blue Bay Тімоті Еш щодо рішення Мінфіну США скасувати дозвіл на виплату за боргами через амеріканські банки.
CNBC наводить слова аналитіка The Economist Агати Демаріс, яка вказує, що тепер Росії фактично не уникнути дефолту, однак теперішні дії РФ свідчать, що країна "не занепокоєна щодо дефолту", бо не очікує покращення відносин із Заходом.
Росія завчасно сплатила за боргами виплату, що припадала на поточний тиждень. Наступну виплату за зовнішніми боргами Росія має провести 23 червня.
Через міжнародні санкції, запроваджені після повномасштабної агресії Росії проти України, російська фінансова система фактично опинилась в міжнародній ізоляції, а значну частину валютних резервів РФ заблоковано.
Єллен підкреслювала, що міжнародні санкції вже мають значний вплив на Росію.
"Росія переживає рецесію, високу інфляцію, жорсткі виклики для фінансової системи, вона не здатна закуповувати сировину та товари, необхідні для підтримування економіки війни", - сказала вона.
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