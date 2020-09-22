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Комітет сенату із закордонних справ підтримав Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні

Кіт Дейтон

Комітет із закордонних справ Сенату США одноголосно підтримав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Жоден законодавець з обох партій не висловив зауважень щодо його призначення. Сам Дейтон не був присутнім на слуханнях.

Комітет також підтримав Джулі Фішер на посаду американського посла в Білорусі, втім проти її кандидатури виступив сенатор-демократ Крис Мерфі.

“Я виступаю проти цієї кандидатури. Ми зупинили дипломатичні відносини з Білоруссю через спроби Лукашенка притиснути демократію, права людини і свободу ЗМІ. Очевидно, ми перебуваємо у важкій кризі сьогодні, але це дивний момент для США, щоб відновлювати відносини з урядом Білорусі, який брутально придушує протестувальників на вулицях”, - сказав Мерфі щодо кандидатури посла в Білорусі.

Загалом комітет підтримав 15 кандидатів на різні дипломатичні посади, далі ці кандидатури має затвердити голосування у Сенаті США.

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