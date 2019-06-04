Перший Кіт Великої Британії ледь не зірвав візит Трампа?

Ларрі, головний кіт Великої Британії в резиденції прем'єр-міністра ледь не зірвав візит президента США Дональда Трампа.

Хвостатий господар будинку номер 10 на вулиці Даунінг стріт, де живе і працює керівник чи керівниця британського уряду, добряче полоскотав нерви служби безпеки американського глави. Він заліз під броньоване авто Трампа "Звір" ("The Beast") і відмовився вилізати звідти.

"Він може пережити кулі, вибухи, хімічну зброю, але відомий броньований лімузин Дональда Трампа "Звір" змушений стояти через кота Ларрі з Даунінг стріт", - твітує інформагенція AFP.

"Величезна безпекова проблема через те, що Ларрі, кіт, що живе на Даунінг стріт, заліз під лімузин Дональда Трампа "Звір" і відмовляється рухатись", - жартує журналіст ВВС Білл Нілі.

Ларрі прийняли на посаду "головного мишолова" країни у 2011 році. Відтоді він став загальним улюбленцем. Зокрема, на цій роботі Ларрі "пережив" уже двох прем'єр-міністрів, написала британська преса після оголошення відставки Терези Мей.

Як твердить офіційна біографія хвостатого на сторінці британського уряду, "Ларрі проводить дні, зустрічаючи гостей дому, перевіряючи заходи безпеки та випробовуючи зручність для сну в античних меблів".

Кіт також має власну сторінку у Твітер.

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