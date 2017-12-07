Порошенко не знищить НАБУ, але нейтралізує бюро, щоб зберегти потоки, які забезпечать підтримку на виборах - експерт

Президент України Порошенко не прагне розгрому НАБУ і у майбутньому може дати цій правоохоронній агенції більше свободи, але зараз Порошенка цікавить збереження недоторканими потоків, які мають підтримати його переобрання на посаду президента та отримання ним пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, аналітик, який спеціалізується на питаннях Західної та Східної Європи.

Він не може дозволити, щоб значний наступ на корупцію відбувся перед його переобранням та отриманням більшості у Раді. Адже очевидно більшість корупційних потоків підтримує його

"Цілком можливо, що стратегічно уряд прагне нейтралізувати НАБУ перед виборами, але при цьому влада не хоче знищувати бюро взагалі. Я не думаю, що Порошенко може дозволити собі просто повністю позбутися НАБУ - туди вкладено надто багато грошей та престижу. Йдеться про нейтралізацію", - відзначив експерт.



Як відомо, в Україні триває протистояння між силовими органами, які активно обмінюються звинуваченнями у корупції. Повідомлялось, що Верховна Рада мала розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів, але пізніше законопроект відкликали. Посольство США в Україні заявляло про довіру до НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас Федерально бюро розслідувань США у середу закликало правоохоронні органи України працювати спільно у боротьбі із корупцією.

За словами Александра Кларксона, тиск на НАБУ та САП може бути зумовлений наближенням виборів в Україні.

"На Заході прекрасно розуміють, що Порошенко намагається створити в Україні сприятливу для власної перемоги на виборах ситуацію. І ось тут йому доводиться тримати дуже тонкий баланс. Він не може дозволити, щоб значний наступ на корупцію відбувся перед його переобранням та отриманням більшості у Раді. Адже очевидно більшість корупційних потоків підтримує його. Таке було у Румунії, Хорватії, країнах Балтії. В останніх це, якщо чесно, зберігається до сих пір" - сказав Клараксон.

До переобрання президентом та отримання більшості у ВР він буде тримати НАБУ на короткому повідку. Після, ймовірно у 2020-му році, він частково дасть їм волю - дозволить закрити кількох осіб, суто щоб задовольнити Захід



"Збереження сірої зони, наявність сірих кардиналів та ін. дають Порошенку змогу купувати людей, отримувати підтримку дуже кучмівськими методами. Наголошу в цьому немає нічого виключно українського. Достатньо поглянути на Румунію, де екс-президентом Іоном Ілієску було створено систему, якої зараз намагаються позбутися", - говорить експерт.

"Тож проблема Порошенка у тому, що він не може цілком позбутися НАБУ. Натомість він може втручатись у процес визначення аудитора, процес вибора директора. По-суті до переобрання та отримання більшості у ВР він буде тримати НАБУ на короткому повідку. Після, ймовірно у 2020-му році, він частково дасть їм волю - дозволить закрити кількох осіб, суто щоб задовольнити Захід", - міркує Кларксон.

Варто відзначити, що президент України Петро Порошенко послідовно наголошує на важливості подолання корупції в Україні.

Серед іншого, президент наполягав на необхідності порушення справ против високопоставлених корупціонерів у своєму Зверненні до Верховної Ради у вересні 2017-го року.

"Список фігурантів кримінальних справ виблискує гучними прізвищами і посадами, масштабність яких у нещодавні буквально часи, була на кшталт індульгенції від будь-якого переслідування. Та чого в цій антикорупційній історії бракує, на жаль, так це хепіенду. Щасливий же кінець у цьому випадку – лише той, який завершується звинувачувальним вироком і ув’язненням корупціонерів. Тільки за таких умов, суспільство повірить у серйозність наших намірів приборкати корупцію", - йшлося, серед іншого у заяві Петра Порошенка.

Здатність Порошенка використовувати систему у власних інтересах не переносить Україну до моральної "сірої зони" між ЄС та Росією. У багатьох країнах Європейського союзу є олігархічні лідери подібні до Порошенка. Він дуже європейська фігура

Раніше Александр Кларксон заявляв, що Порошенко за своїм характером є дуже європейським лідером.

"Здатність Порошенка використовувати систему у власних інтересах не переносить Україну до моральної "сірої зони" між ЄС та Росією. У багатьох країнах Європейського союзу є олігархічні лідери подібні до Порошенка. Він дуже європейська фігура", - твітував Кларксон у грудні, - "В реальності Петро Порошенко - це дуже європейська фігура. Іноді російські ліберали вихваляють уявну Європу, якої в реальності не існує".

Між тим в інтерв'ю "Голосу Америки" Александр Кларксон відзначив, що нинішня ситуація в Україні не є унікальною, а протистояння між НАБУ, СБУ та ГПУ не є проявом відданості якихось окремих агенцій корупції, а радше боротьбою між силовиками за вплив та престиж.

СБУ та ГПУ не те, щоб були задоволені рівнем корупції в Україні. Їм просто не подобається наявність конкурента. Тож маємо міні війну між силовиками

"Про країни Балтії говорять так, ніби модернізація там відбулася протягом однієї ночі, але 90-ті там пройшли досить проблемно. Їх антикорупційні зусилля мали серйозні проблеми та зіткнулись із протидією впливових кіл. У Румунії - боротьба з корупцією вийшла на значний рівень лише в останні роки, а якщо поглянути на ранні фази у цих країнах, на час, коли антикорупційні органи щойно були створені - всі вони стикались з однаковими проблемами", - розповів Кларксон.

"Вони стикались із протидією інших правоохоронних інститутів - подібних українським ГПУ, СБУ - які вбачали у них конкурента, який користується підтримкою Заходу та громадськості через те що займається чимось "гламурним" - боротьбою із корупцією. Це і треба зрозуміти щодо СБУ та ГПУ не те, щоб були задоволені рівнем корупції в Україні. Їм просто не подобається наявність конкурента. Тож маємо міні війну між силовиками. Подібне відбувалося в країнах Східної Європи та Балтії", - відзначив експерт.

Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісі

7-го грудня посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу до активізації роботи щодо створення антикорупційного суду, яке є однією із провідних вимог українських антикорупційних активістів та західних партнерів України.

«Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні посольства, поміщеному у Twitter.

Посольство США в Києві також нагадало, що у суботу 9-го грудня світ відзначає День боротьби з корупцією.

«У ці дні ми розповідаємо, чому ми, керівники держави, детективи і слідчі, а також пересічні українці відчуваємо, що війна з корупцією – це боротьба, в якій ми маємо перемогти», - зазначає посольство США в Twitter.

Сайт президента України у четвер повідомив, що Петро Порошенко наполягає на підготовці Верховною Радою проекту Закону про Вищий антикорупційний суд. Президент внесе у парламент свій варіант цього законопроекту, якщо депутати до початку наступного тижня не запропонують такий документ.

«Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду», - наводить слова Петра Порошенка сайт президента.

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