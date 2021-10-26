Кліматичний саміт COP26 у Глазго: Що поставлено на кін для Землі?

Відповідно до нової доповіді Програми ООН з навколишнього середовища, глобальні обіцянки скоротити викиди парникових газів – це лише частина необхідного для запобігання катастрофічному глобальному потеплінню.

Попередження прозвучало напередодні критично важливого саміту COP26 з питань клімату, який розпочнеться наступного тижня у Глазго.

На Паризькому кліматичній саміті у 2015 році світові лідери пообіцяли, що підвищення температури у світі не перевищить 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Однак ці обіцянки не підкріплені відповідними урядовими заходами, стверджує опублікований у вівторок звіт ООН щодо викидів за 2021 рік.

Звіт застерігає, що нові зобов’язання щодо скорочення викидів, взяті напередодні саміту в Глазго, відомі як національно визначені внески, дозволять скоротити викиди парникових газів лише на 7,5% до 2030 року, порівняно з попередніми обіцянками. Для обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія необхідне скорочення викидів на 55 відсотків.

«Після безпрецедентного падіння на 5,4 відсотка у 2020 році глобальні викиди вуглекислого газу повертаються до рівня який мав місце перед пандемією COVID-19», – йдеться у звіті.

«У 2021 році очікується сильне відновлення викидів. За попередніми оцінками, викиди CO2 від спалювання викопного палива можуть зрости на 4,8 відсотка в 2021 році… а глобальні викиди в 2021 році, як очікується, будуть лише трохи нижчими за рекордний рівень 2019 року».

Петтері Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації ООН, заявив у понеділок, що світ знаходиться на шляху до потенційно катастрофічних змін клімату. «Ми стали свідками численних політичних заяв щодо більший амбіцій по пом’якшенню наслідків, але конкретних забов'язань все ще немає, і на даний момент ми рухаємося до потепління на 2,5–3 градуси [Цельсія], а не на 1,5–2 градуси”.

Отже, що це означає для планети — і для людства?

Вчені кажуть, що зміни клімату вже збільшують частоту та інтенсивність хвиль спеки. У недавньому звіті аналітичного центру Chatham House вказується, що в усьому світі смертність серед людей похилого віку пов'язана зі спекою зросла майже на 54% з початку століття, досягнувши 296 000 смертей у 2018 році.

«Ми очікуємо, що близько 400 мільйонів людей відчуватимуть хвилю спеки до такої міри, що вони більше не зможуть працювати на вулиці», — сказав «Голосу Америки» співавтор звіту Chatham House Деніел Квіггін.

Спека та посуха мають великий вплив на глобальну продовольчу безпеку. Неврожай і поширенняі шкідників і хвороб — наприклад, сарани у Східній Африці минулого року — призведуть до різкого зростання цін.

«Протягом наступних 30 років знадобиться приблизно на 50% більше їжі через те, що на планеті буде більше людей, очікується і зростання споживання м’яса — особливо в таких країнах, як Китай, Південно-Східна Азія тощо. Але в той же час, за нашою оцінкою, ми очікуємо, що врожайність, врожаї знизяться приблизно на 30%. Це призведе лише до зростання цін на продукти харчування, що зробить їх дорожчими, тому найбідніші не зможуть або навряд чи зможуть собі їх дозволити», – сказав Квіггін.

Підвищення температур призводять до більш інтенсивних тропічних штормів і повеней. У довгостроковій перспективі танення льодовиків призведе до підвищення рівня моря, піддаючи ризику прибережні міста.

Екстремальні коливання погоди також означають більш інтенсивні та більш тривалі посухи. Науковці кажуть, що багатші країни повинні виконати дану у 2015-му році обіцянку допомогти біднішим країнам платити за боротьбу зі зміною клімату та подолання її наслідків.

«Значні, зростаючі наслідки посухи, хвиль спеки, посухи у сільському господарстві це міграція, відсутність продовольчої безпеки для всіх, а також зростання поширеності шкідників і хвороб. Таким чином, ці багаті країни зацікавлені в тому, щоб забезпечити фінансування досягнення цілей щодо змін клімату — щоб гарантувати, що 100 мільярдів доларів на рік, які були обіцяні протягом певного часу, з кліматичного саміту у Парижі і раніше, буде реально надано. Наразі ці обіцянки не виконуються", - сказав Квіггін "Голосу Америки".

Оскільки світові лідери готуються до Глазго, ставки для нашої планети — і для людської раси — стають вищими; зміни, близькі до незворотних. Чи може бути досягнуто нової глобальної угоди щодо скорочення викидів, яка би перевищувала поточні зобов’язання?

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який приймає саміт дав свою оцінку в понеділок. «Я дуже хвилююся. Бо щось може піти не так. І ми можемо не отримати угод, які нам потрібні. Ситуація непевна, це дуже, дуже складно», – сказав Джонсон, виступаючи перед дітьми у Лондоні.

Вчені кажуть, що результати саміту в Глазго, ймовірно, вплинуть на кожного на планеті Земля, яка стає гарячішою.

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