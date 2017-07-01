«Я любив його» - екс-президент Клінтон на прощанні з Гельмутом Колем

Церемонія, яка проходила в Європейському парламенті в Страсбурзі (Франція), стала першим загальноєвропейським прощанням з державним діячем



В Європі вшанували пам’ять колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.



На церемонію, яка проходила в Європейському парламенті в Страсбурзі (Франція), прибули десятки нинішніх і колишніх світових лідерів, глав держав і урядів, в тому числі екс-президент США Білл Клінтон, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і багато інших.

Білл Клінтон, який очолив делегацію США, заявив, що «ми зібралися тут, бо Гельмут Коль дав нам можливість думати і діяти не тільки в наших власних інтересах. Вийти поза межі наших посад, наших кар’єр. Єдине, що ми можемо залишити після смерті, це краще майбутнє для наших дітей, і подарунок свободи робити власні рішення, включно з власними помилками. 21-е століття в Європі настало за його правління. Я любив його», - заявив на похороні екс-президент США Клінтон.

«Сьогодні тут, у Страсбурзі Німеччина, Європа і весь світ прощалися із великим німцем, великим канцлером, який об’єднав Німеччину. Великим лідером об’єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну і український народ в родині європейських народів», - цитує Петра Порошенка прес-служба глави держави.

У своєму виступі Медведєв назвав Коля «архітектором світового порядку». Жан-Клод Юнкер особливо відзначив внесок екс-канцлера в примирення Європи, назвавши його «післявоєнним гігантом» і «континентальним монументом».

«Мало хто в Європі настільки ж добре, як Коль, розумів значення рухів за свободи в Східній Європі для ідеї об'єднання Німеччини і, тим самим, всього континенту», - заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

Нинішній канцлер ФРН Анґела Меркель заявила що життя мільйонів людей, включаючи її саму, «склалося б зовсім по-іншому без Гельмута Коля».



Це була перша в історії Європейського Союзу загальноєвропейська церемонія прощання з державним діячем.



Після церемонії труну з тілом покійного перевезено в його рідне місто Людвігсхафен-на-Рейні, де також проходить жалобна церемонія.



Гельмут Коль - згідно з його останньою волею - буде похований на кладовищі кафедрального собору в Шпаєре, де лежать тіла кількох правителів Священної Римської імперії і німецьких королів і, яке сам Коль вважав символом єдності Європи.



Екс-канцлер ФРН помер 16 червня на 88 році життя в своєму будинку в Людвігсхафені. Гельмут Коль найдовше в історії Німеччини очолював уряд - з 1982-го по 1998 рік і зіграв вирішальну роль у возз'єднанні Німеччини. З 2008 року - після травми, отриманої в результаті падіння, - Гельмут Коль залишався в інвалідному кріслі.

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