Кличко не конкурент: мером американського міста став борець зростом у 2.13 метри, вагою під 150 кг

Мером американського округу Нокс Каунті у штаті Теннессі став 51-річний Ґленн Джейкобс, також відомий як багаторічна суперзірка американського реслінгу Кейн (Kane). Джейкобс балотувався, як представник Республіканської партії і переміг конкурента з Демократичної партії, отримавши понад 60 відсотків голосів.

Джейкобс, який є зіркою американського реслінг промоушну WWE (традиційне для США спортивно-театральне видовище, яке поєднує сценарно розписані складні сюжети, які іноді охоплюють цілі роки, із акробатичними трюками та борцівськими прийомами - прим. ГА) протягом десятків років, вперше постав на політичній арені у 2009-му році, як прихильник лібертаріанських ідей.

На виборах мера Нокс Каунті він балотувався з гаслами зменшення податків, розвитку освіти, створення нових робочих місць та обмеження бюрократії.

Нещодавно Джейкобс заявив, що готовий закінчити свою борцівську кар'єру. Округ Нокс Каунті має населення у майже півмільйона осіб.

На спортивно-розважальном ризні Джейкобс виступав в образі моторошного, часто мовчазного піроманіака. Під час виходу на ринг заявлена вага Джейкобса-Кейна складала 147 кілограмів, а зріст - 2 метри 13 сантиметрів. Паралельно із кар'єрою реслера, Джейкобс разом з дружиною успішно займався страхуванням та нерухомістю.

Не оминіть увагою підбірку найвидовищніших моментів кар'єри Кейна!

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