Ось сценарій війни США та КНДР - огляд оцінок провідних ЗМІ, експертів

У п'ятницю новинна агенція AP повідомила, що Вашингтон та Пхеньян протягом місяців контактують по неофіційних каналах. Факт наявності безпосередньої взаємодії між сторонами на фоні напруги, що стрімко зростає, дає сподівання на розрядку ситуації. Президент США Дональд Трамп та міністр оборони США Джим Маттіс також наголошували, що відкриті до переговорів із КНДР.

Між тим погрози з боку КНДР та жорсті попередження із США викликали активні припущення щодо можливості війни між двома країнами.

Низка ЗМІ оприлюднили експертні викладки сценаріїв, за якими може розгорнутись військове зіткнення Північної Кореї та США.

Військові рішення вже повністю підготовлені, ми заряджені і готові, якщо КНДР поведе себе немудро. Сподіваюсь, що Кім Чен Ин обере інший шлях

"Військові дії проти КНДР не будуть приємним видовищем. Як би досконало не розгораталась американська операція, ймовірно загинуть цивільні у Південній Кореї, можливо у Японії, також вирогідно загинуть американські військові США у тихоокеанському регіоні", - пише видання, посилаючись на оцінку експерта приватної розвідувальної компанії RAND, Сіма Така.

Стаття наводить наступну низку дій у разі рішення Вашинтона завдати превентивного удару по КНДР.

"Військові рішення вже повністю підготовлені, ми заряджені і готові, якщо КНДР поведе себе немудро. Сподіваюсь, що Кім Чен Ин обере інший шлях", - заявив у п'ятницю президент США Трамп через Twitter.

Тож, які вони ці "військові рішення"? Ось що пишуть ЗМІ.

ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ

1. Ухвалення рішення.

США може бути вигідно обмежитись надточним ударом по низці ядерних та військових об'єктів КНДР, каже The Atlantic.

Завдати такого удару буде непросто, адже Пхеньян, за оцінками експертів, може мати до 60 ядерних пристроїв. Альтернативою точковому удару, який не гарантує знищення усіх цілей, є повномасштабний удар з метою повністю знищити ядерні об'єкти та збройні сили країни. Втім такий удар неодмінно потягне за собою довготривалий конфлікт у регіоні.

2. Перший удар: США виводять на бойові позиції стелс-бомбардувальники та винищувачі, підводні човни.

Авіація завдасть першого удару у визначений момент. Зокрема, бомбардувальники B-1 скинуть заряди, призначені для ураження підземних бункерів.

Цілями бомбардувальників та винищувачів стануть ядерні реактори, об’єкти виробництва ракет, стартові майданчки міжконтинентальних балістичних ракет та мобільні установки пуску ракет.

У разі, якщо КНДР зможе здійснити пуск ракети у відповідь, системи ПРО США та Південної Кореї спробують їх збити. Столиця Сеулу готуватиметься до обстрілу артилерії КНДР. 30 000 військових США у Південній Кореї покинуть бази, на які буде націлено удар КНДР, і вийдуть на кордон з країною для відбиття удару сухопутних військ.

3. США спробують обмежити масштаб удару КНДР у відповідь

Навіть втративши ядерну зброю, КНДР буде здатна завдати надзвичайно потужного артилерійського удару по території Південної Кореї. Найбільшої шкоди вона здатна завдати демілітаризованій зоні (артилерійські удари можуть грати функцію розмінування території для подальшого сухопутного вторгнення) між країнами та дислокованим там американським силам. Але ймовірно артилерії КНДР не під силу виконати обидва завдання однаково добре.

Підводні човни значно ускладнять операцію, але йомвірно вони опиняться на дні океану перш, ніж зможуть завдати будь-якої реальної шкоди

Щойно артилерія КНДР почне "працювати" вона викриє свої позиції і стане ціллю для повітряних ударів США.

4. Битва під водою

КНДР має підповідні човни, здатні здійснювати ракетні пуски, але досі не відомо, чи вдалося режиму освоїти технологію такого пуску ракет. Так чи інакше, у виданні вважають, що підводні човни КНДР не зможуть тягатись із силами Південної Кореї, США та Японії, які використають просунуті радари, буї прослуховування та ін. для визначення положення підводних човнів КДР.

"Підводні човни значно ускладнять операцію, але йомвірно вони опиняться на дні океану перш, ніж зможуть завдати будь-якої реальної шкоди", - твердить стаття.

5. КНДР докладе усіх зусиль, щоб захистити Кім Чен Ина.

Обезголовлення режиму точковим ударом-вбивством Кім Чен Ина може обвалити всю систему КНДР - пише видання - щоб уникнути цього, лідер країни одразу ж буде переміщений до безпечного підземного бункера.

6. США доведеться оборонятись

Через підземні тунелі, прориті під демілітаризованою зоною на кордоні Південної та Північної Кореї, остання спробує вдертися на територію під захистом США.

США навряд чи підуть на вторгнення на власну територію КНДР (чому читайте нижче - прим. ГА), а значить їм доведеться мати справу із наступом наземних сил КНДР та атаками їх застарілої авіації.

7. Паралельно, після знищення засобів ППО КНДР, спеціальні підрозділи США проникнуть на територію КНДР.

Їх мета - визначити розташування мобільних стартових платформ північнокорейських ракет та іншого наступального озброєння та передачі цієї інформації ВПС США, які завдаватимуть удару на знищення цілей.

8. КНДР не може дозволити собі широкомасштабну відповідь - наголошують у виданні - адже ця країна у принципі не здатна виграти війну із США, втім це не значить, що її удар у відповідь не буде дошкульним.

"КНДР ймовірно здійснить кібератаки, які можуть відключити частину енергомережі США, або їх союзників, але Кіберкомандування США готове до такого варіанту розвитку подій. Ймовірно КНДР вдасться знищити певні військові позиції США, сплюндрувати малу частину Сеулу та дійснити кілька ракетних пусків, але США та їх союзники готові і до цього", - пише видання.

Описаний сценарій не деталізує, що власне здатна зробити КНДР, але це не значить, що Пхеньян це "хлопчик для биття".

ОСЬ НА ЩО ЗДАТНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ КНДР

Видання The Atlantic наголошує - КНДР сприйме спробу позбавити його ядерної зброї, як перший крок до неминучого знищення режиму, а отже реагуватиме з усією силою.

Щоб примусити США та їх регіональних союзників відступити, північні корейці можуть вдатись до атак з використанням звичайних озброєнь ... використати хімічну зброю, або навіть ядерну зброю

"Щоб примусити США та їх регіональних союзників відступити, північні корейці можуть вдатись до атак з використанням звичайних озброєнь на бази США у Японії та Південнії Кореї, використати проти цих цілей хімічну зброю, або навіть використати ту ядерну зброю, яка переживе перші удари США", - пише видання.

Сем Ґардінер, відставний полковник ВПС США, який займається моделюванням конфлікту між КНДР та США, розповів The Atlantic, що він допускає, що у перші дні війни військові дії можуть забрати мільйон життів.

За підрахунками Ґардінера, перемога США обернеться для них самих значними проблемами.

"Військові ігри-моделювання конфлікту, зазвичай, охоплювали 60 -100 днів конфлікту. Тоді США та Південна Корея починають атаку на столицію КНДР. Тож на цей момент американські сили вже окупують Північну Корею, вони не знають, де північнокорейська ядерна зброя, а ще на них тепер лежить відповідальність за населення КНДР, яке потерпає від голоду. Ось тут і вхопишся за голову "Що ж ми наробили?", - розповів відставний військовий виданню.

НАЙГІРШЕ, ЩО МОЖЕ СТАТИСЬ: КИТАЙ ВСТУПАЄ У ВІЙНУ

Наведений вище сценарій не торкається варіанту залучення Китаю до конфлікту між КНДР та США, але останнє є цілком передбачуваним за певних умов. За яких умов це може статись розповіли у The Washington Post.

Мета Китаю - не допустити появи країни-союзника США на своєму кордоні, тож у разі, якщо КНДР буде поставлено на межу знищення, Пекін може завдати удару по силах США

Китай не прийде на допомогу КНДР, якщо вона завдасть ракетного удару по території США і стане ціллю атаки-відповіді.... але Пекін втрутиться у ситуацію, якщо США завдадуть удару першими", - повідомляє видання, з посиланням на китайську газету, яку називають близькою до Комуністичної партії Китаю.

Видання навело думки експертів, які зауважують, що у Китаї віддають перевагу збереження статусу кво на Корейському півострові, хоча і роздратовані північнокорейським режимом.

Якою буде війна США з Китаєм, якщо останній "заступиться" за КНДР, ще навесні розписало видання The National Interest у матеріалі із промовистою назвою "Найбільший кошмар Азії: Війна США та Китаю у Північній Кореї".

Мета Китаю - не допустити появи країни-союзника США на своєму кордоні, тож у разі, якщо КНДР буде поставлено на межу знищення, Пекін може завдати удару по силах США у регіоні, а також їх союзниках. Військові дії можуть включати удари балістичних та крилатих ракет, активне використання усіх видів озброєнь.

Про війну між США та Китаєм складно навіть думати. Вона буде катастрофічною та принесе смерть, і потенційно може включати використання ядерної зброї

"Про війну між США та Китаєм складно навіть думати. Вона буде катастрофічною та принесе смерть, і потенційно може включати використання ядерної зброї. Важливо, щоб обидві країни дійшли згоди на випадок колапсу північнокорейського режиму.

Щойно цей колапс відбудеться, події будуть розвиватись дуже швидко. Якщо Вашингтон та Пекін не зможуть просто зараз розробити рамкову угоду щодо співпраці, ймовірність конфлікту між двома країнами лишатиметься неприйнятно високою", - попереджало видання у квітні.

Моторошні перспективи конфлікту США та КНДР турбують багатьох у США. Сьогодні численні законодавці та коментатори закликають президента США не допустити війни.

"Агресивна риторика президента США не заспокоїть напруги і не сприятиме дипломатичним контактами з КНДР. Він має відступити від прірви", - твітує сьогодні сенаторка-демократ Файнстайн.

Між тим уряд США очевидно відкритий до конструктивних розмов з КНДР, на це вказують і заяви самого президента Трампа і його міністрів.

Так Рекс Тіллерсон днями пояснив - Дональд Трамп змушений висловлюватись агресивно, бо лідер Північної Кореї швидше всього не розуміє дипломатичної мови.

А якими є Ваші думки? Розкажіть нам у коментарях.

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