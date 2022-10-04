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Воєнна ескалація у світі: Північна Корея без попередження запустила балістичну ракету над Японією
З ранку вівторка, 4-го жовтня, уряд Японії провів часткову евакуацію жителів північних префектур Хоккайдо та Аоморі. Причиною став запуск неідентифікованої балістичної ракети, яка пролетіла над Японією. Ракету випустили зі сторони КНДР, без попередження. Аналогічний запуск світ спостерігав 5 років тому, у 2017-му.
Хірокадзу Мацуно, генсекретар Кабінету міністрів Японії, повідомив журналістам, що ракету було запущено о 7:22 ранку, а через 22 хвилини вона впала в Тихий океан за межами виключної економічної зони Японії.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього ж дня відзначає рік перебування на посаді глави держави, назвав запуск "обурливим" актом. Пізніше міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада додав, що ракета перебувала у повітрі над Японією приблизно одну хвилину.
Реакція США
Речниця Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон назвала дії КНДР "небезпечними та безрозсудними", такими, що свідчать про "явне ігнорування резолюцій Ради безпеки ООН та міжнародних норм безпеки".
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Республіки Корея, Пак Чіном, та міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасом. Посадовці рішуче засудили цей запуск та його "глибокі дестабілізуючі наслідки для регіону". Блінкен підкреслив, що зобов’язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються незмінними. Він також підтвердив важливість продовження тісної тристоронньої співпраці, щоб "притягнути КНДР до відповідальності за неприйнятну поведінку".
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) назвав снаряд балістичною ракетою середньої дальності (IRBM), запущеною з північного району Джаганг у Північній Кореї. За їхніми даними, ракета пролетіла 4500 км на висоті 970 км. За словами міністра оборони Японії Ясукадзу Хамадами, ракета приземлилася у водах приблизно за 3200 кілометрів на схід від Японії. Для порівняння, американський острів Гуам, де розташована стратегічна військово-морська база США, знаходиться за 3380 кілометрів від КНДР.
Ризики та наслідки таких тестувань
За словами генсекретаря кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, ракета пролетіла над регіоном Тохоку, де проживає понад 8 мільйонів людей. Такий неоголошений запуск становить загрозу не лише для місцевих мешканців, але й для літаків і кораблів на шляху ракети, оскільки вони не отримали попередження, щоб завчасно уникнути цього району.
"Для японців це виглядає як порушення їхнього суверенітету, — пояснює Джеффрі Льюїс, директор Східноазійської програми нерозповсюдження ядерної зброї в центрі CNS в коментарі для "CNN". — Якби Росія випустила ракету над штатом Флорида, у нас би був серцевий напад".
Експерт вважає, що такий запуск свідчить про амбіції Кім Чен Ина щодо розробки потужнішого озброєння, а також аналогічних запусків у майбутньому.
Тестування КНДР
Востаннє Північна Корея випробовувала ракету Hwasong-12 IRBM наприкінці січня цього року. Нинішній запуск перевищив попередню дальність. IRBM Hwasong-12 також були випробувані в серпні та вересні 2017 року.
Останніми днями на Корейському півострові зростає напруженість. Пхеньян випустив балістичні ракети малої дальності, 25-го, 28-го, 29-го вересня та 1-го жовтня. Нинішнє випробування ракети більшої дальності стало для КНДР п'ятим за 10 днів.
Останній запуск відбувся після спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї з використанням ядерного авіаносця USS Ronald Reagan. Ці тренування відновилися вперше за п'ять років. Також вперше з 2017 року відбулись тристоронні протисубмаринні військові навчання з Японією поблизу узбережжя Південної Кореї.
Можливе повернення до ядерних випробувань
Великою ймовірністю залишається повернення Пхеньяну до ядерних випробувань. Розвідувальне агентство Південної Кореї минулого тижня повідомило, що 7-ме ядерне випробування може відбутись між 16-м жовтня – першим днем Національного з’їзду Комуністичної партії Китаю – і 8-м листопада, датою проміжних виборів у США.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в суботу, 1-го жовтня, застеріг Північну Корею від будь-яких ядерних провокацій. Він заявив, що союзники будуть готові надати "рішучу та переважаючу" відповідь, якщо КНДР вирішить застосувати ядерну зброю.
У статті використані матеріали центрального сервісу "Голосу Америки", CNN.
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«Українці вчергове замикають кільце». Експерти коментують наступ на Херсонщині
У той час, як Верхня палата російського парламенту проголосувала за схвалення включення чотирьох українських регіонів до складу Росії, російські військові визнають, що їхні сили пришвидшеними темпами покидають східні та південні райони України, повідомляє агентство Reuters.
Рада Федерації на засіданні у вівторок, 4 жовтня, одностайно ратифікувала закон про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після вчорашнього голосування в Державній Думі, нижній палаті Росії. Коли президент Росії Путін підпише ці документи, процес анексії близько 18% територій України мав би бути завершений.
Але російські військові не в стані втримати ці території, які Росія хоче проголосити своїми. Агентство Reuters звертає увагу на те, що хоча російські генерали і не коментують відступ, карти російського міністерства оборони, представлені у вівторок, показали швидкий відступ російських військ з районів на сході та півдні України під натиском українського контрнаступу.
Під Херсоном відступають російські елітні війська – експерти
Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни (ISW) підтверджують, що за останню добу українські війська досягли значних успіхів на сході – біля Лиману, що на Донбасі, та на півночі Херсонської області.
«Російські підрозділи, які зазнали поразки на цих фронтах, раніше вважалися одними з найпотужніших серед звичайних бойових сил Росії», – зауважують американські експерти у своєму твіті.
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес також твітує про те, що «дуже вражений методичним підходом українського Генерального штабу», який підготував умови навколо Херсона перед наступом, вдало використав місцевість, зокрема, наявність великої річки, та дальній точний вогонь. Таким чином вдалося зв’язати російські сили, аналізує американський генерал, «щоб вони не могли втекти або піти допомогти в інших місцях».
При цьому, генерал у відставці Годжес поширює повідомлення Вишеград 24 - групи, яка збирає новини з Центральної та Східної Європи, публікує мапи останніх годин боїв, де вказано, що «крім наступу на південь уздовж Дніпра, українська армія наступає також із заходу, дійшовши до села Чкалове».
«Російські війська знову опинилися під загрозою оточення, оскільки українці вчергове замикають кільце», – твітує Вишеград 24.
Ніхто не віддає за столом переговорів того, що виграно в бою – американський генерал у віставці
Інший чотиризірковий американський генерал у відставці Баррі Маккефрі також вважає, що українські війська зараз мають шанс відрізати і захопити 15 тисяч військових у Херсонському кільці.
В інтерв’ю телеканалу MSNBC у понеділок, 3 жовтня, бойовий генерал сказав, що це була б «чудова можливість, але попереду - важка боротьба на півдні».
«Я думаю, що навколо Херсона є стратегічний центр ваги цієї війни. Українці повинні контролювати Чорне море, щоб бути економічно життєздатними у майбутньому. Можливо, вони є на порозі того, щоб захопити 15 000 або більше російських військ, які зараз відрізані від мостів через річку», – каже Маккефрі.
Він додає, що Захід повинен відкинути дискусії про те, щоб «не принижувати» російське керівництво і мовляв чимшвидше почати переговори про мир. Бо найкращою позицією для переговорів президента України Володимира Зеленського, на думку генерала, є військові успіхи.
«Ніхто ніколи не віддає у дипломатичному процесі того, що вони виграли на полі бою, тому Зеленський та його сили повинні продовжувати наступ», – каже генерал у відставці Маккефрі в інтерв’ю MSNBC.
Те, що російські війська не можуть втримати території, які Росія вже оголосила своїми, помітив і колишній міністр закордонних срав Швеції, а нині - Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.
«Ситуація виглядає недобре для російських сил у північній частині Херсонського кільця. Кажуть, у них є кілька підготовлених рубежів оборони, але тут це явно не допомогло», – твітує європейський дипломат і політик.
Агентство Reuters зауважує, що лінія контролю Росії на правому березі Дніпра у Херсонській області змістилася на карті на 25 км на південь, до лінії, що йде на захід від прибережного містечка Дудчани.
Як наголошують кореспонденти агентства, це був би не перший випадок, коли Москва визнавала відступ у такий завуальований спосіб.
11 вересня карта, яку оприлюднило міністерство оборони України, показала, що після блискавичного українського наступу російські війська залишили більшість контрольованих ними частин Харкова, аж до Осколу.
Якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, США гіпотетично можуть знищити російські сили в Україні - екс-директор ЦРУ
Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвид Петреус заявив під час Безпекового форуму у Варшаві, що якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, то США та союзники у відповідь знищать російські сили в Україні та, ймовірно, у Чорному морі.
За його словами, використання ядерної зброї суперечитиме інтересам РФ і залишається малоймовірним.
Однак "можливо, і це лише один із варіантів, гіпотетично" відповіддю на такі дії стане те, що "США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні таким чином, що ще більше погіршить ситуацію Росії. Іншими словами, знищать традиційні сили, чимало з можливостей Росії, які досі існують в Україні та, можливо, навіть у Чорному морі".
США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні
Колишній глава ЦРУ підкреслив також невдачі російських військ в Україні на багатьох рівнях.
"Я вважаю, дуже важливо визнати, що в Україні існує нова реальність, і вона є абсолютно катастрофічною для Володимира Путіна та російських військ", — цитує Петреуса AP. - "На мій погляд, це теж незворотньо".
Днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зауважив, що зараз ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією: "Ми говоримо Росіїї прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях".
Раніше італійська газета La Repubblica повідомила, що НАТО повідомили уряди країн-членів, що російський підводний човен з ядерними боєголовками "Посейдон" вийшов на випробування, а пізніше британське видання The Times написало, що Путін "наказав відправити в Україну ядерний військовий потяг" для випробувань поряд з українськими кордонами, щоб продемонструвати Заходу його готовність нанести ядерний удар.
Нині у Північноатлантичному альянсі заявили, що не побачили "змін у ядерних настроях Росії, але НАТО й союзники залишаються пильними", - повідомляє Reuters із посиланнями на власні джерела. - "Ми не отримали жодних попереджень".
Неназвані високопосадовці Альянсу також додали, що як було вказано у новій стратегічній концепції НАТО у червні, розширення Росією "нових та руйнівних систем доставки із подвійною здатністю стали викликом для безпеки та інтересів НАТО".
Російські експерти стверджують, що реактивні системи залпового вогню типу "Град", "Ураган" і "Смерч", які використовують російські сили у війні в Україні, можуть бути оснащені ядерним боєзарядом.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини" - "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави".
чергова стадія інформаційного тероризму
Нині російські ЗМІ повідомляють, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не хоче брати участь у ядерній риториці, в якій вправляється Захід".
В РНБО України заявили, що показова демонстрація РФ готовності завдати ядерного удару по українській території - це "чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля". В РНБО попередили, що Росія і надалі посилюватиме ядерний шантаж.
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
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Історія родини біженців з Криму, які переїхали до США за програмою "Uniting for Ukraine". Відео
Земфіра та Алідін разом із трьома дітьми переїхали до США за програмою для українських біженців "Uniting for Ukraine".
- Reuters
- Голос Америки
ЗМІ: США надішлють в Україну ще 4 HIMARS, боєприпаси та міни - новий пакет допомоги на 625 млн.доларів
Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки від адміністрації Байдена включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракет (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на два джерела, поінформовані про пакет допомоги США у 625 мільйонів доларів.
Як очікується, про цю допомогу США оголосять у вівторок, 4 жовтня. Розпорядження президента Байдена (PDA) дозволяє США швидко передавати товари та послуги без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Чотири пускові установки HIMARS і відповідні ракети, близько 200 протимінно-стійких машин із захистом від засідки (MRAP), а також боєприпаси для гаубиць і мін можуть бути відправлені в Україну вже найближчими днями.
Цей пакет допомоги є першим пакетом допомоги від уряду США у новому фінансовому році, що почався 1 жовтня. Наразі цей пакет функціонує в рамках тимчасового фінансування та дозволяє президенту Джо Байдену використати до 3,7 мільярдів доларів для передачі зброї Україні до середини грудня.
Минулого тижня Сполучені Штати оприлюднили пакет озброєнь для України вартістю 1,1 мільярда доларів, який включав 18 пускових систем високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), супутні боєприпаси, безпілотники і радіолокаційні системи.
Минулотижневий пакет допомоги був фінансований Ініціативою сприяння безпеці в Україні (USAI). Це означає, що уряд має закуповувати зброю з виробництв, а не вилучати її з наявних запасів зброї в США.
Точність і велика дальність пускових установок HIMARS виробництва Lockheed Martin, які наразі використовуються в Україні, дозволили Києву зменшити артилерійську перевагу Росії.
Чиновники, які виступили на умовах анонімності, повідомили, що вартість та вміст пакету зі зброєю може змінюватися до останньої хвилини.
Разом із цим пакетом допомоги, загальна сума допомоги Україні з боку США у секторі безпеки складе 16,8 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
У статті використано матеріали Reuters, центрального відділу "Голосу Америки".
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