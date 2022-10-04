Воєнна ескалація у світі: Північна Корея без попередження запустила балістичну ракету над Японією

З ранку вівторка, 4-го жовтня, уряд Японії провів часткову евакуацію жителів північних префектур Хоккайдо та Аоморі. Причиною став запуск неідентифікованої балістичної ракети, яка пролетіла над Японією. Ракету випустили зі сторони КНДР, без попередження. Аналогічний запуск світ спостерігав 5 років тому, у 2017-му.

Хірокадзу Мацуно, генсекретар Кабінету міністрів Японії, повідомив журналістам, що ракету було запущено о 7:22 ранку, а через 22 хвилини вона впала в Тихий океан за межами виключної економічної зони Японії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього ж дня відзначає рік перебування на посаді глави держави, назвав запуск "обурливим" актом. Пізніше міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада додав, що ракета перебувала у повітрі над Японією приблизно одну хвилину.

Реакція США

Речниця Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон назвала дії КНДР "небезпечними та безрозсудними", такими, що свідчать про "явне ігнорування резолюцій Ради безпеки ООН та міжнародних норм безпеки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Республіки Корея, Пак Чіном, та міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасом. Посадовці рішуче засудили цей запуск та його "глибокі дестабілізуючі наслідки для регіону". Блінкен підкреслив, що зобов’язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються незмінними. Він також підтвердив важливість продовження тісної тристоронньої співпраці, щоб "притягнути КНДР до відповідальності за неприйнятну поведінку".

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) назвав снаряд балістичною ракетою середньої дальності (IRBM), запущеною з північного району Джаганг у Північній Кореї. За їхніми даними, ракета пролетіла 4500 км на висоті 970 км. За словами міністра оборони Японії Ясукадзу Хамадами, ракета приземлилася у водах приблизно за 3200 кілометрів на схід від Японії. Для порівняння, американський острів Гуам, де розташована стратегічна військово-морська база США, знаходиться за 3380 кілометрів від КНДР.

Ризики та наслідки таких тестувань

За словами генсекретаря кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, ракета пролетіла над регіоном Тохоку, де проживає понад 8 мільйонів людей. Такий неоголошений запуск становить загрозу не лише для місцевих мешканців, але й для літаків і кораблів на шляху ракети, оскільки вони не отримали попередження, щоб завчасно уникнути цього району.

"Для японців це виглядає як порушення їхнього суверенітету, — пояснює Джеффрі Льюїс, директор Східноазійської програми нерозповсюдження ядерної зброї в центрі CNS в коментарі для "CNN". — Якби Росія випустила ракету над штатом Флорида, у нас би був серцевий напад".

Експерт вважає, що такий запуск свідчить про амбіції Кім Чен Ина щодо розробки потужнішого озброєння, а також аналогічних запусків у майбутньому.

Тестування КНДР

Востаннє Північна Корея випробовувала ракету Hwasong-12 IRBM наприкінці січня цього року. Нинішній запуск перевищив попередню дальність. IRBM Hwasong-12 також були випробувані в серпні та вересні 2017 року.

Останніми днями на Корейському півострові зростає напруженість. Пхеньян випустив балістичні ракети малої дальності, 25-го, 28-го, 29-го вересня та 1-го жовтня. Нинішнє випробування ракети більшої дальності стало для КНДР п'ятим за 10 днів.

Останній запуск відбувся після спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї з використанням ядерного авіаносця USS Ronald Reagan. Ці тренування відновилися вперше за п'ять років. Також вперше з 2017 року відбулись тристоронні протисубмаринні військові навчання з Японією поблизу узбережжя Південної Кореї.

Можливе повернення до ядерних випробувань

Великою ймовірністю залишається повернення Пхеньяну до ядерних випробувань. Розвідувальне агентство Південної Кореї минулого тижня повідомило, що 7-ме ядерне випробування може відбутись між 16-м жовтня – першим днем Національного з’їзду Комуністичної партії Китаю – і 8-м листопада, датою проміжних виборів у США.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в суботу, 1-го жовтня, застеріг Північну Корею від будь-яких ядерних провокацій. Він заявив, що союзники будуть готові надати "рішучу та переважаючу" відповідь, якщо КНДР вирішить застосувати ядерну зброю.

У статті використані матеріали центрального сервісу "Голосу Америки", CNN.

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