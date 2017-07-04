Стало відомо, що ракета КНДР здатна сягнути США - "Лише загроза знищення зупинить Пхеньян"

В уряді США переконані, що випробувана КНДР днями ракета являє собою міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна сягнути території США. Про це, з посиланням на джерела в уряді, повідомляють американські ЗМІ.

КНДР буцімто випробувала двоступеневу ракету, яка здатна вразити Аляску - інформують ЗМІ.

"Північна Корея здійснила пуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, вважають в уряді США; двоступенева ракета мала би радіус у понад 5500 кілометрів і була б здатна вдарити по Алясці", - повідомляє канал Ен-Бі-Сі.

На початку року Дональд Трамп заявляв, що не допустить отримання КНДР міконтинентальної балістичної ракети здатної завдати удару по США.

Північна Корея здійснила пуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, вважають в уряді США; двоступенева ракета мала би радіус у понад 5500 кілометрів і була б здатна вдарити по Алясці

Коментуючи випробування у КНДР, експерт із ядерного роззброєння Brookings Institution, колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер заявив, що єдиним фактором, який здатен стримати Пхеньян від ядерного удару по США є загроза знищення протягом кількох годин.

"Розміщення систем ПРО (на території Південної Кореї - прим. ГА) може дещо допомогти, але провідним чинником, який не дасть Кім Чен Ину запустити міжконтинентальну балістичну ракету по США - це те, що за кілька годин після такого вчинку його режим припинить існування", - заявив Пайфер у Twitter.

Дивіться також: Експерти про зустріч Трампа із Путіним: результати зустрічі можуть змінити світ