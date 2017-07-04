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Стало відомо, що ракета КНДР здатна сягнути США - "Лише загроза знищення зупинить Пхеньян"

В уряді США переконані, що випробувана КНДР днями ракета являє собою міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна сягнути території США. Про це, з посиланням на джерела в уряді, повідомляють американські ЗМІ.

КНДР буцімто випробувала двоступеневу ракету, яка здатна вразити Аляску - інформують ЗМІ.

"Північна Корея здійснила пуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, вважають в уряді США; двоступенева ракета мала би радіус у понад 5500 кілометрів і була б здатна вдарити по Алясці", - повідомляє канал Ен-Бі-Сі.

На початку року Дональд Трамп заявляв, що не допустить отримання КНДР міконтинентальної балістичної ракети здатної завдати удару по США.

Північна Корея здійснила пуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, вважають в уряді США; двоступенева ракета мала би радіус у понад 5500 кілометрів і була б здатна вдарити по Алясці

Коментуючи випробування у КНДР, експерт із ядерного роззброєння Brookings Institution, колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер заявив, що єдиним фактором, який здатен стримати Пхеньян від ядерного удару по США є загроза знищення протягом кількох годин.

"Розміщення систем ПРО (на території Південної Кореї - прим. ГА) може дещо допомогти, але провідним чинником, який не дасть Кім Чен Ину запустити міжконтинентальну балістичну ракету по США - це те, що за кілька годин після такого вчинку його режим припинить існування", - заявив Пайфер у Twitter.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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