США ввели санкції проти кіберзлочинців РФ, які вкрали більше 100 мільйонів доларів

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції в четвер проти 17 осіб та семи компаній, пов'язаних з російською Evil Corp, через її участь у кіберзлочинах.

За інформацією міністерства, вірус Dridex, який поширювала Evil Corp дозволив компанії вкрасти понад 100 мільйонів доларів у банків та фінансових установ у більш ніж 40 країнах.

"Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти Evil Corp в рамках всеохоплюючих заходів проти однієї з найбільш активних кіберзлочинних організацій. Ці координовані дії мають намір зруйнувати кампанії з фішингу, які проводить ця російська хакерська група", - йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Цю групу кіберзлочинців у своїх цілях використовував і уряд Росії, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. "Лідер групи, Максим Якубець, також надавав пряму допомогу урядові Росії у зловмисній кібердіяльності".

Це не вперше, коли кіберзлочинців пов'язують з російським урядом, йдеться в повідомленні. "В 2017 році Міністерство юстиції висунуло звинувачення двом службовцям Федеральної служби безпеки (ФСБ) та тим, хто вступав у злочинну змову з ними за нанесення шкоди мільйонам акаунтів Yahoo".

"Сполучені Штати на терпітимуть такої діяльності з боку іншого уряду, або його представників і продовжать притягати всі задіяні сторони до відповідальності", йдеться в заяві.

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