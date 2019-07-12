Віце-президент США привітав прикордонників, які затримали підводний човен з 8 тонами кокаїну

Віце-президент США Майк Пенс привітав американських прикордонників, які в червні затримали підводний човен, що, як повідомляється, перевозив на борту майже 8 тон кокаїну. За словами віце-президента США, проведена операція потягне за собою висунення офіційних звинувачень 55 підозрюваним у контрабанді.

Оприлюднене напередодні Береговою службою США відео показало як прикордонники на швидкісному моторному човні висаджуються на надводну частину підводного човна та гримає по люку, з якого пізніше з'являються підозрювані.

Повідомлення Берегової служби відзначає, що конкретне затримання є лише однією із операцій останнього часу у ході яких екіпаж корабля Берегової охорони США "Мунро" загалом вилучив понад 17 тон кокаїну.

У Twitter Імміграційної та митної поліції США (ICE) оприлюднено фотографії вивантаження з судна Берегової охорони США зазначеного вантажу кокаїну та 423 кілограмів марихуани, які було перехоплено у східній частині Тихого океану. Загальна вартість вантажу, твердять в уряді США, складає 569 мільйонів доларів.

Дивіться також: США слід розширити можливості надання військової допомоги Україні, — американський генерал