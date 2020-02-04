Як демократи "зганьбились" в Айові і чому це грає на руку Трампові

Оприлюднення результатів кокусів – первинних внутрішньопартійних голосувань – в штаті Айова було відкладено в понеділок увечері за місцевим часом через "невідповідності" у результатах.

Голосування, яке відкриває процес виборів кандидатів в президенти від Демократичної та Республіканської партії, почалося о 20 годині за місцевим часом. Офіційні результати очікувалися приблизно через три години. Однак результати не повідомили в очікуваний час.

Ймовірно, збій дав новий мобільний додаток для підрахунку голосів, тому всі голоси доведеться перераховувати вручну. Втім, у партії наголосили, що втручання зламу або втручання у комп’ютерну систему не було.

Зрештою, кандидатам довелось не чекати результатів і виступити із промовами перед своїми спантеличеними прихильниками, говорячи про свої успіхи на кокусах.

За словами оглядачів, ця несподівана відстрочка може призвести до непорозумінь серед кандидатів, які вклали чимало сил і коштів в передвиборну кампанію в Айові. Деякі з них, як, наприклад, Піт Буттіджич, зробили основну ставку на перемогу в Айові, сподіваючись на те, що вона відкриє дорогу до номінації в президенти. Саме голосування в Айові мали визначити трьох-чотирьох реальних претендентів на партійну номінацію в президенти від демократів з майже десяти претендентів.

"Ці кокуси - ганьба для Демократичної партії США. Так кандидата не обирають", - пише CNN.

Президент Дональд Трамп написав у своєму Twitter: "Демократичний кокус - це цілковита катастрофа. Нічого не працює, саме так вони й управляють країною. ... Єдина людина, яка може заявити про свою перемогу минулої ночі в Айові це "Трамп"".

Тим часом, у штабі республіканців несподіванок не сталось: номінацію від партії за результатами кокусу отримав президент Трамп. Його перемога має символічне значення, адже в нього не було серйозних супротивників.

Передвиборчий штаб президента не забув висловитися про проблеми у демократів. "Демократи варяться в хаосі з кокусами, який самі і створили, зазнавши найбільш недолугої катастрофи в історії", – заявив менеджер штабу Трампа Бред Парскейл.

"Цілком природно, що люди почнуть сумніватися в чесності всього процесу, – додав він. – І це люди, які хочуть керувати всією нашою системою охорони здоров'я?"

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