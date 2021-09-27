Марію Колесникову нагородили премією ім. Вацлава Гавела

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова стала лауреаткою премії ім. Вацлава Гавела. Цю премію щорічно вручає Парламентська Асамблея Ради Європи за "визначні дії громадянського суспільства на захист прав людини".

Від імені Колеснікової, яка наразі перебуває в ув'язненні в Білорусі, премію отримувала її сестра Тетяна Хомич.

"Ця нагорода є знаком солідарності всього демократичного світу з народом Блорусі", - заявила Хомич.

Президент ПАРЕ Рік Демс, який вручав нагороду, наголосив: "Опонуючи режимові, який обрав силу та брутальність проти мирного та законного протесту, пані Колеснікова показала, що вона готова ризикувати власною безпекою задля вищої за себе мети - вона виявила справню хоробрість".

27 вересня у Страсбурзі відкрилась робота осінньої сесії ПАРЕ.

Серед питань, які розглядатиме сесія - робота Європейського суду з прав людини, подолання кліматчинї кризи, вірмено-азербайджанський конфлікт. Також ПАРЕ вирішило провести термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні Білорусі а також ситуації в Афганістані.

Україна подала запит на проведення дебатів щодо переслідування Росією корінних народів Криму. Про це повідомляв депутат Верховної Ради Рустем Умеров, пише "Радіо Свобода".

Очікується, що під час сесії буде піднято питання про повноваження російської делегації. Російський політик Володимир Кара-Мурза закликав ПАРЕ не визнавати російську делегацію, через порушення під час виборів до Думи, пише "Радіо Свобода".

Російська делегація не прибула до ПАРЕ, через незгоду з вимогою вакцинації, що не включила вакцину "Спутнік V".

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