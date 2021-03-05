Речник Держдепу США заявив про зусилля Коломойського спрямовані на підрив демократичних процесів та інституцій в Україні

Державний департамент США звертає увагу на поточні, триваючі зусилля Коломойського, спрямовані на підрив демократичних процесів та інституцій, які становлять серйозну загрозу майбутньому України. Про це у п'ятницю заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання "Голосу Америки".

"Це рішення базується на діях під час його перебування на державній посаді, але Департамент також привертає увагу до його поточних, триваючих зусиль з підриву демократичних процесів та інституцій, що становлять серйозну загрозу майбутньому України", - відзначив Прайс.

Речник Держдепу США наголосив, що санкції запроваджені щодо Коломойського, "надсилають сильний сигнал, що США підтримують усіх українців, чия праця рухає реформи уперед".

Раніше Державний департамент США вніс до санкційного списку Ігоря Коломойського через його дії під час перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області. На момент публікації статті, реакція Ігоря Коломйського на санкції не була відома.

У Держдепі США наголосили, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

За словами речника Держдепу, США віддані просуванню підзвітності та боротьбі проти безкарності тих, хто задіяний у значній корупції, і будуть і надалі використовувати усі доступні інструменти, щоб протидіяти корупції на глобальному рівні.

Відповідаючи на питання про підстави для запровадження санкцій щодо Коломойського, Прайс підкреслив, що державний секретар має інформацію, яка заслуговує на довіру про те, що Коломойський брав участь у корупції під час перебування на посаді губернатора. Серед джерел такої інформації посадовець назвав повідомлення у ЗМІ та розслідування уряду України.

"Ця корупція підірвала верховенство права та вплив української громадськості на демократичні інститути їхнього уряду та державні процеси", - відзначив Прайс.

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