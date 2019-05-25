Джуліані провів зустріч з колишнім українським дипломатом - WP

Юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані провів тривалу зустріч з колишнім дипломатом України у США Андрієм Теліженком, пише The Washington Post. Джуліані продовжує активно збирати інформацію, що могла б зашкодити Демократичній партії США, вважає видання.

"Він був у Вашингтоні і під'їхав до Нью-Йорка і ми провели з ним майже всю другу половину дня", - заявив Джуліані пресі про зустріч з Теліженком.

Теліженко раніше заявляв, що Посольство України у США співпрацювало з американською Демократичною партією над збором інформації, що могла б зашкодити голові передвичборчого штабу Трампа Полу Манафорту. Докази цих заяв не було отримано, зазначає видання.

Теліженко також заявляв, що під час його служби в Посольстві України у США з грудня 2015 року до червня 2016 року бачив, як Посольство надавало перевагу Гілларі Клінтон над Дональдом Трампом. Він заявляє, що посол Валерій Чалий давав вказівки не спілкуватись з кампанією Трампа. Також Теліженко говорив, що певна особа координувала з Посольством США від імені Демократичної партії, щоб отримати компромат на Манафорта. Співробітники Посольства, представники Українського уряду це заперечують.

Раніше Джуліані спілкувався з генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Заяви Луценка привернули увагу Трампа.

Раніше цього року український генеральний прокурор повідомив у інтерв'ю опублікованому The Hill.TV, що він розпочав розслідування стосовно того, чи правозахисний апарат його країни навмисно здійснив витік фінансових документів протягом президентської кампанії 2016 року про тогочасного голову кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон.

Джуліані планував відвідати Україну і зустрітись з Зеленським, щоб обговорити звинувачення, але скасував подорож після шквалу критики у США.

В інтерв'ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, Луценко заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

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