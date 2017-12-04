Трампу закидають порушення закону, якому понад 200 років

В документах справи Майкла Флінна з розслідування зв’язків виборчої кампанії Трампа з Росією не йдеться про змову між кампанією Трампа та Росією з метою вплинути на вибори в США 2016 року, повідомляє видання Washington Examiner.

Однак, з документів обвинувачення можна зробити висновок, що Міністерство юстиції США часів Обами цікавили переговори, які Флінн проводив з послом Росії з питання санкцій проти Росії та резолюції ООН щодо Ізраїлю і які відбувались протягом перехідного періоду між адміністраціями, коли Барак Обама все ще був в Білому домі, а Дональд Трамп готувався обійняти посаду, повідомляє видання.

На той час, високопосадовці Міністерства юстиції підозрювали Флінна в порушенні вимог Закону Лоґ​ана. Цей закон, прийнятий 218 років тому, забороняє приватним громадянам діяти від імені Сполучених Штатів в суперечливих питаннях з іноземними урядами. В історії США ще нікого не було притягнуто до відповідальності за порушення цього закону, зазначається в статті.

Починаючи з літа 2016 року серед демократів лунали заклики до адміністрації Обами розслідувати можливі порушення Закону Лоґана командою Трампа. Колишній заступник міністра юстиції США Саллі Єйтс свідчила перед Конгресом, що вона втрутилась до справи Флінна саме через Закон Лоґана. Саме через підозри в порушенні цього закону агентів ФБР було надіслано до Білого дому, що б провести інтерв’ю з Флінном на початку роботи адміністрації Трампа.

"Закон Лоґана, введений в дію в 1799 році, в основному твердить, що ви не можете проводити переговори з іноземною владою. Його не використовували тільки тому, що у нас було не так багато дональдів трампів ... в нашій історії. Гадаю, він порушив цей закон", - сказав в інтерв’ю MSNBC професор права з Гарвардського університету Лоренс О’Доннел.

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