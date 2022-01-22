Командувач ВМС Німеччини подав у відставку через заяви про Путіна і Україну 

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах був змушений подати у відставку через скандал, спричинений його заявами про те, що Володимир Путін заслуговує на повагу, а окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

"Я попросив міністерку оборони Крістін Ламбрехт негайно звільнити мене від моїх обов’язків, - заявив віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах. - Міністерка прийняла моє прохання".

Коментарі Шенбаха пролунали у п'ятницю під час дискусії в аналітичному центрі в Індії. Відео цієї зустрічі поширили у соціальних мережах.

56-річний німецький віцеадмірал говорив англійською мовою. Під час дискусії він сказав, що Путін прагне, аби Захід ставився до нього як до рівного. "Він (Путін) насправді хоче поваги", – сказав Шенбах.

"Боже мій, виявлення до когось поваги мало коштує, навіть нічого не коштує… Легко виявити йому повагу, якої він насправді вимагає. І ймовірно, також заслуговує", - зазначив командувач ВМС Німеччини, назвавши Росію старою і важливою країною.

Шенбах визнав, що дії Росії в Україні потребують вирішення. Але він додав, що "півострів Крим втрачений. Він ніколи не повернеться, це факт".

Ці його слова суперечать спільній позиції країн Заходу про те, що анексія Росією Криму у 2014 році не може бути визнана і має бути скасована.

Перед його відставкою міністерство оборони Німеччини розкритикувало висловлювання Шенбаха, заявляючи, що ні змістом, ні формулюваннями вони не відображають позицію Німеччини. Шенбах вибачився за свої слова.

"Мої необдумані коментарі в Індії… додають все більше напруги моєму офісу, - заявив віцеадмірал Шенбах. - Я вважаю цей крок (відставку) необхідним для запобігання подальшої шкоди німецькому флоту, німецьким військам, а особливо, Федеративній Республіці Німеччина".

Позиція України

Перед цим українське МЗС через висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха викликало посла Німеччини в Україні, наголосило "на категоричній неприйнятності висловлювань Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО".

Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

Крім того, в МЗС України висловили сподівання "на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі".

Перед цим речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував позицію командувача німецьких ВМС про необхідність налагодження діалогу з Росією.