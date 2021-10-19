Трамп подав до суду на Комісію, що розслідує штурм Капітолію 6 січня

Колишній президент США Дональд Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, що розслідує події 6 січня у американській стролиці. Тоді, в день посвідчення Конгресом результатів президентських виборів у США, натовп протестувальників пішов на штурм будівлі парламенту.

Трамп оскаржує передачу Комісії приблизно 40 документів Білого дому, зазначаючи, що обсяг запитаних документів невиправдано великий. Він також розкритикував рішення президена США Джо Байдена не блокувати передачу документів.

Речник Трампа звинуватив Демократичну партію у спробі використати розслідування, щоб відволікти увагу американців від складних питань для адміністрації Байдена, серед яких "здача позицій в Афганістані, швидке зростання інфляції, криза на кордоні, проблемні вимоги щодо подолання COVID та затримки у втіленні законодавчих ініціатив", заявив речник Трампа Тейлор Будович.

Комітет видав запити на отримання документів та викликав наближених до Трампа політиків, щоб свідчити у справі. Колишній стратегічний радник Трампа Стів Беннон відмовився з'явитись на виклик. У вівторок Комітет має проголосувати про те, чи становлять дії Беннона неповагу до Конгресу.

Події 6 січня призвели до загибелі декількох осіб. На початку року Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту", що призвело до штурму Капітолію, однак Сенат виправдав колишнього президента.

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