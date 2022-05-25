Актуально
Як конференц-зал у Німеччині став координаційним центром поставок зброї в Україну
У німецькому місті Штутгарт за два квартали від казино і ресторану швидкого харчування Burger King знаходиться кімната середнього розміру, вкрита синім килимом, яка ще чотири місяці тому час від часу використовувалася для професійної орієнтації персоналу, який розпочинає свою роботу в штаб-квартирі Європейського командування США.
Кімната на четвертому поверсі Конференц-центру імені генерала Бернарда Роджерса на базі армії США в Німеччині стала центром зусиль заходу надати зброю та нелетальну допомогу українським силам на мільярди доларів, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії в країну.
Двоє журналістів, без камер, які супроводжували заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс, у вівторок, 24 травня, вперше отримали доступ до центру передачі зброї під керівництвом США та Великобританії.
Приміщення, яке працює 24 години на добу і вміщує близько 100 військових із двох десятків країн, обставлене телевізійними моніторами, прикріпленими до стелі. Тут працюють невеликі команди над різними частинами величезної операції з перевезення зброї до Європи та зрештою – на фронт в Україні.
Тільки Сполучені Штати передали Україні озброєння на 3,9 мільярда доларів після вторгнення Росії 24 лютого. Раніше цього місяця президент Джо Байден підписав законопроект про надання Києву додаткової військової, економічної та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.
Жодна зі зброї фізично не знаходиться в казармах у Штутгарті; приміщення виконує роль логістичного центру для координації потоків зброї.
Одна група солдатів, що сидять біля британських, американських та українських прапорів, відповідає за розвідку про операції Росії в Україні.
Інша група - поруч із табличкою "Секретно" на стіні - відстежує зброю та нелетальну допомогу, що переміщуються в Європу та навколо неї з більш ніж 40 країн.
Інші військові працюють у новоствореній комп’ютерній системі, яка дозволяє українським силам надсилати запити на зброю.
На випадок тривалого конфлікту нещодавно було створено нову команду, щоб спробувати передбачити майбутні потреби України.
Менше п’яти українських військовослужбовців працюють у центрі зв’язковими, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.
"(Це), ймовірно, почалося як проста деконфліктність, але тепер я думаю, виконує завдання оптимізації можливостей, які може задіяти міжнародна спільнота", - сказала Хікс журналістам після відвідування координаційної кімнати.
Коли в листопаді стало очевидним, що Росія вводить війська для потенційного вторгнення в Україну, високопоставлений чиновник з оборони США намагався надати Києву швидкісні катери.
"(Мені) довелося зробити 5000 телефонних дзвінків", - сказав чиновник. "Відтоді процес краще організований."
Коли координаційний центр вперше почав свою роботу в березні, за словами британських та американських чиновників, було відносно легко переміщувати меншу зброю, як-от протитанкові ракети Javelin.
Із розвитком воєнних дій і переміщенням боїв, в основному, на схід України, основним акцентом стало озброєння більшої дальності та важкості, як-от гаубиці.
"Це стало складнішим. Спочатку це було "дайте нам будь-що", а тепер ми більше зосереджені на можливостях", - сказав британський чиновник.
Дивіться також: Єнс Столтеберґ в Давосі: "Росія в Україні своїх цілей не досягла". Відео
Всі новини дня
Чи вдасться розблокувати українські порти невійськовим чином?
США та західні союзники обговорюють можливості організації "коридорів безпеки" для експорту зерна з України. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту провести гуманітарну операцію з деблокади чорноморських портів.
"Це буде невійськова гуманітарна місія, що не можна порівняти з безпольотною зоною", - заявив Ландсбергіс журналістам під час свого візиту до Лондона у вівторок. Він також вказав, що обговорював це питання з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Росія заявляє про готовність надати гуманітарний коридор для вивезення зерна з України. Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. Він, однак, пов'язав це із послабленням режиму західних санкцій.
"Потрібно скасувати рестриктивні заходи, запроваджені проти російського експорту", - наводить Інтерфакс слова Руденка. Російський посадовець зокрема зауважив, що хоча санкції прямо не стосуються продуктів харчування та добрив, виникають складнощі з оплатою поставок, страхуванням, доступу російських кораблів до іноземних портів.
В Україні ж скептично ставляться до можливості домовленості з Росією щодо деблокади. У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" такі заяви Росії і з жалем відзначив, що деякі країни допускають такий підхід. Кулеба також заявив, що Росії не можна довіряти, навіть якщо вона підпише гарантії безперешкодного проходження зерна через Чорне море.
Україна та Росія здійснюють третину світових поставок пшениці, Україна також є великим експортером кукурудзи, насіння соняшника та олії. Згідно з даними українського уряду, через блокування портів, в країні заблоковано більше 22 мільйонів тонн зерна.
"Бойові дії вже чинять опосередкований тиск на світові поставки зерна, - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. - Хоча загроза морської блокади продовжує обмежувати доступ торгових кораблів до українських портів, дефіцит поставок, що виник в результаті, збільшить ціну багатьох важливих товарів".
На необхідності швидко розв'язати питання вивезення зерна наголошують у Великій Британії, Європі та США. Трасс заявила у вівторок пресі, що Велика Британія "працює над нагальним рішенням, щоб вивезти зерно з України".
Попри достатню увагу до проблеми, "остаточно глибину трагедії" ще не усвідомлено, сказав у коментарі Голосу Америки представник України в ООН Сергій Кислиця. Він закликав вирішити проблему розблокування українських портів впродовж наступних двох місяців, "щоб уникнути трагедії".
Про важливість забезпечити поставки зерна на світові ринки говорять і у США. "Вимога вирішити це надходить з усього світу. Ця їжа має потрапити на ринки. І Росія має це чути голосно і чітко. Тому ми шукаємо засоби та механізми, за допомогою яких це можна зробити. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дуже задіяний у цьому процесі", - заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Українського інституту Америки в Нью-Йорку минулого тижня.
Європейські країни прагнуть розширити можливості вивезення зерна з України залізницею, автомобільними та внутрішніми водними шляхами, але цього недостатньо для вивезення необхідних обсягів продовольства. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказала депутатка Верховної Ради України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка наразі перебуває в Давосі. Вона закликала надати Україні зброю для розблокування портів, адже, зауважила політикиня, дипломатичний шлях деблокади залежатиме від Росії і тому довіра до нього є невеликою.
В понеділок приблизно 20 країн оголосили про нову оборонну допомогу Україні під час засідання Міжнародної контактної групи з оборони України "Рамштайн-2". Серед нової допомоги - поставки Україні протикорабельних установок "гарпун" та ракет від Данії. Це має "допомогти Україні захистити узбережжя", заявив в понеділок очільник Пентагону США Ллойд Остін.
Дивіться також: Американські фермери скаржаться, що зросла собівартість вирощення їх продукції. Відео
- Голос Америки
США надали $4 млн на розмінування в Україні
Цього тижня Сполучені Штати надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території. Про це повідомило Посольство США в Україні з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.
Для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд, йдеться в повідомленні.
Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявляла про надання до 2 мільйонив фунтів на підтримку Halo Trust. "Це допоможе розчистити міни, які залишили російські сили, позначити на картах небезпечні зони, щоб люди могли повертатись до регіонів, які постраждали", - додає посадовиця.
Половина території України потребує розмінування, заявила очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер цього місяця.
В своєму твіті вона зауважила, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодня знешкоджує 2-6 тис. мін, щоб захистити мирне населення та забезпечити доступ до невідкладної допомоги.
Україні знадобиться щонайменше 5-7 років для розмінування всієї території, згідно з оцінками заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, повідомляє сайт Кабінету міністрів України.
"Якщо ми говоримо про Україну, то наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", – зазначила Мері Акопян.
- Голос Америки
19 дітей і 2 дорослих загинули під час стрілянини в школі Техасу
Стаття є перекладом англомовного матеріалу Центрального відділу Голосу Америки.
У вівторок, 24 травня, озброєний чоловік убив щонайменше 19 дітей і двох дорослих під час нападу на початкову школу в південно-західному американському штаті Техас, що стало однією з найбільш смертоносних масових стрілянин у школі в історії країни.
Напад стався в місті Увалді, де влада заявила, що 18-річний озброєний чоловік спершу застрелив свою бабусю, а потім розбив автомобіль і увійшов до школи, де відкрив стрілянину, перш ніж його вбили правоохоронні органи.
Сержант Департаменту громадської безпеки Техасу Ерік Естрада повідомив CNN, що офіцери бачили, як стрілець, який був одягнений в бронежилет, покинув автомобіль, що розбився, з гвинтівкою, і що офіцери вступили у контакт із підозрюваним, але він все ще зміг зайти до школи.
Протягом хаотичних хвилин і годин після нападу масштаби втрат були неясними, деякі жертви стрілянини були доставлені до місцевих лікарень, а кількість убитих і поранених було важко підтвердити.
Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі. Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах.
Лідія Мартінес Дельгадо написала у Facebook, що її племінниця Єва Мірелес, вчителька у школі, загинула.
"Я в гніві, що ці стрілянини тривають", - сказала Мартінес Дельгадо в заяві. "Ці діти невинні. Гвинтівки не повинні бути легко доступними для всіх. Це моє рідне місто, невелика громада, де проживає менше 20 тисяч людей. Я ніколи не думала, що це станеться з особливо близькими людьми".
Керівник шкільного округу Хел Харрелл повідомив журналістам, що учням надається психологічна допомога, а кілька днів навчального року, що залишилися, скасовано.
"Моє серце розбите сьогодні, - сказав Харрелл. - Ми невелика спільнота, і нам знадобляться ваші молитви, щоб подолати це".
Прес-секретар сказав, що Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "глибоко шокований і засмучений страшною масовою стріляниною в початковій школі в Увальді, штат Техас. Особливо жахливо, що більшість жертв - діти".
Президент США Джо Байден звернувся до нації пізно у вівторок, висловивши співчуття сім'ям загиблих, та запитав, чому масові стрілянини настільки поширені в країні. Він закликав законодавців підтримати те, що він назвав "законами про зброю".
"Я втомився від цього, - сказав він. - Ми повинні діяти".
Байден сказав, що дізнався про стрілянину, коли повертався з поїздки до Азії.
"Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі, – сказав Байден. - Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах. У них є люди, які розгублені. Але такі масові розстріли ніколи не відбуваються з такою частотою, як вони відбуваються в Америці. Чому? Чому ми хочемо жити з цією бійнею? Чому ми продовжуємо допускати це?"
Своє співчуття у зв’язку із трагедію висловив президент України Володимир Зеленський.
«Глибоко засмучений новиною про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, жителям США та @POTUS (президент Сполучених Штатів Америки – ред.) з приводу цієї трагедії. Народ України поділяє біль рідних і близьких загиблих та всіх американців», - написав він у Твіттері.
Напад у вівторок став найбільш смертоносною стріляниною в школі в Техасі та найсмертоноснішою стріляниною в початковій школі з моменту нападу 2012 року на початкову школу Сенді-Гук у Ньютауні, штат Коннектикут, у результаті якої загинули 26 людей, 20 з них школярі.
Губернатор Техасу Грег Ебботт ідентифікував озброєного як Сальвадора Рамоса.
"Техасці по всьому штату сумують за жертвами цього безглуздого злочину та за громадою Увальді", - йдеться в заяві Ебботта.
Ебботт сказав, що він і його дружина Сесілія "скорбіємо через цю жахливу втрату, і ми закликаємо всіх техасців об'єднатися, щоб показати нашу непохитну підтримку всім, хто страждає".
Сенатор від штату Техас Тед Круз зробив подібну заяву. "Сьогодні темний день. Нам всім боляче і наші серця розбиті, - сказав він у повідомленні. - Ми бачили забагато таких випадків стрілянини. Жоден з батьків не мусить терпіти біль від поховання своєї дитини. Нам потрібно об'єднатися як одна нація, і підтримати Увальд, коли вони намагаються вилікуватися від цієї нищівної втрати".
І Еббот, і Круз входили до групи республіканських діячів, які мали з’явитися в п’ятницю в Х’юстоні на щорічному з’їзді Національної стрілецької асоціації, групи, яка виступає проти заходів контролю над зброєю.
Школа налічує близько 600 учнів у другому, третьому та четвертому класах і розташована в переважно житловому районі зі скромними будинками. У місті, яке знаходиться приблизно 120 кілометрів від кордону з Мексикою, проживає близько 16 тисяч людей.
Техас був ареною кількох масових розстрілів за останні п’ять років. У 2017-му році озброєний чоловік у церкві Техасу вбив більше двох десятків людей під час недільної служби в маленькому містечку Сазерленд-Спрінгс. Наступного року сталася стрілянина у школі в місті Санта-Фе, а у 2019 - озброєний чоловік у мережевій крамниці Walmart в Ель-Пасо вбив 23 людини в результаті расистського нападу.
У статті використано інформацію з Associated Press і Reuters.
- Голос Америки
РФ не зможе сплачувати борги через банки США. Експерти говорять про невідворотність дефолту
США не продовжуватимуть для Росії можливість сплати за іноземним боргом через американські банки, повідомили в Міністерстві фінансів США. Строк дії дозволу на таку сплату, яка давала можливість Росії попри санкції виплачувати доларові борги, завершується в середу. Доларові зобов'язання за державним боргом Росія сплачувала через американські JPMorgan Chase та Citigroup, повідомляє АР.
Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Міністерству фінансів США за таке рішення. "Дякуємо, колегам з Treasury і чемно нагадуємо, що там ще сотні російських банків вже зачекалися на санкції", - написала посадовиця в Facebook.
Минулого тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен вказувала, що дозвіл на доларові виплати існував, щоб "надати час для впорядкованого переходу і для того, щоб інвестори могли продати цінні папери".
Дефолт, на думку Єллен, практично не змінить стан Росії, яка "вже відрізана від світових ринків капіталу", - додала вона під час виступу на засіданні "Групи Семи" минулого тижня.
"Це змусить Росію до дефолту", - твітує аналітик Blue Bay Тімоті Еш щодо рішення Мінфіну США скасувати дозвіл на виплату за боргами через амеріканські банки.
CNBC наводить слова аналитіка The Economist Агати Демаріс, яка вказує, що тепер Росії фактично не уникнути дефолту, однак теперішні дії РФ свідчать, що країна "не занепокоєна щодо дефолту", бо не очікує покращення відносин із Заходом.
Росія завчасно сплатила за боргами виплату, що припадала на поточний тиждень. Наступну виплату за зовнішніми боргами Росія має провести 23 червня.
15 травня російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявляв про можливість виплати зовнішнього боргу в рублях, у випадку, якщо санкції зроблять неможливою виплату в доларах, повідомляють російські ЗМІ.
Через міжнародні санкції, запроваджені після повномасштабної агресії Росії проти України, російська фінансова система фактично опинилась в міжнародній ізоляції, а значну частину валютних резервів РФ заблоковано.
Єллен підкреслювала, що міжнародні санкції вже мають значний вплив на Росію.
"Росія переживає рецесію, високу інфляцію, жорсткі виклики для фінансової системи, вона не здатна закуповувати сировину та товари, необхідні для підтримування економіки війни", - сказала вона.
Дивіться також: Активісти української громади США закликають бойкотувати компанії, які відмовляються залишати російський ринок. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum