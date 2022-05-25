Як конференц-зал у Німеччині став координаційним центром поставок зброї в Україну

У німецькому місті Штутгарт за два квартали від казино і ресторану швидкого харчування Burger King знаходиться кімната середнього розміру, вкрита синім килимом, яка ще чотири місяці тому час від часу використовувалася для професійної орієнтації персоналу, який розпочинає свою роботу в штаб-квартирі Європейського командування США.

Кімната на четвертому поверсі Конференц-центру імені генерала Бернарда Роджерса на базі армії США в Німеччині стала центром зусиль заходу надати зброю та нелетальну допомогу українським силам на мільярди доларів, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії в країну.

Двоє журналістів, без камер, які супроводжували заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс, у вівторок, 24 травня, вперше отримали доступ до центру передачі зброї під керівництвом США та Великобританії.

Приміщення, яке працює 24 години на добу і вміщує близько 100 військових із двох десятків країн, обставлене телевізійними моніторами, прикріпленими до стелі. Тут працюють невеликі команди над різними частинами величезної операції з перевезення зброї до Європи та зрештою – на фронт в Україні.

Тільки Сполучені Штати передали Україні озброєння на 3,9 мільярда доларів після вторгнення Росії 24 лютого. Раніше цього місяця президент Джо Байден підписав законопроект про надання Києву додаткової військової, економічної та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.

Жодна зі зброї фізично не знаходиться в казармах у Штутгарті; приміщення виконує роль логістичного центру для координації потоків зброї.

Одна група солдатів, що сидять біля британських, американських та українських прапорів, відповідає за розвідку про операції Росії в Україні.

Інша група - поруч із табличкою "Секретно" на стіні - відстежує зброю та нелетальну допомогу, що переміщуються в Європу та навколо неї з більш ніж 40 країн.

Інші військові працюють у новоствореній комп’ютерній системі, яка дозволяє українським силам надсилати запити на зброю.

На випадок тривалого конфлікту нещодавно було створено нову команду, щоб спробувати передбачити майбутні потреби України.

Менше п’яти українських військовослужбовців працюють у центрі зв’язковими, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

"(Це), ймовірно, почалося як проста деконфліктність, але тепер я думаю, виконує завдання оптимізації можливостей, які може задіяти міжнародна спільнота", - сказала Хікс журналістам після відвідування координаційної кімнати.

Коли в листопаді стало очевидним, що Росія вводить війська для потенційного вторгнення в Україну, високопоставлений чиновник з оборони США намагався надати Києву швидкісні катери.

"(Мені) довелося зробити 5000 телефонних дзвінків", - сказав чиновник. "Відтоді процес краще організований."

Коли координаційний центр вперше почав свою роботу в березні, за словами британських та американських чиновників, було відносно легко переміщувати меншу зброю, як-от протитанкові ракети Javelin.

Із розвитком воєнних дій і переміщенням боїв, в основному, на схід України, основним акцентом стало озброєння більшої дальності та важкості, як-от гаубиці.

"Це стало складнішим. Спочатку це було "дайте нам будь-що", а тепер ми більше зосереджені на можливостях", - сказав британський чиновник.

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