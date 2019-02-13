США в ООН: Виведення військ РФ - єдиний шлях завершення конфлікту в Україні

"Виведення військ зі сходу України та Криму – єдиний прийнятний результат і єдиний, який ми маємо сприйняти", - наголосив у своєму виступі в ООН представник від США.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 12 лютого низка країн виступила з осудом російської агресії в Україні, а перед початком засідання вісім країн ЄС, включаючи Францію, Німеччину, Польщу, Бельгію та Великобританію, оприлюднили заяву на підтримку незалежності, територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

В.о. посла США до ООН Джонатан Коен наголосив на гуманітарному аспекті конфлікту. "Наближається п'ять років з початку російської агресії проти України, яка призвела до загибелі 10 400 осіб, переміщення 1,6 мільйона і поставила ще 3,5 мільйона у скрутне становище, коли вони потребують допомоги", - сказав він.

Дипломат назвав "іронічним" той факт, що саме Росія скликала засідання Ради, щоб обговорити виконання Мінських домовленостей, адже "саме Росія однозначно не виконує Мінські угоди".

Він наголосив: "Росія продовжує озброювати, навчати, здійснювати керівництво та воювати поряд із пов'язаними з нею силами на сході України, прямо порушуючи свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, включаючи стосовно негайного та всеохопного припинення вогню".

Коен відзначив, що Україна виявила свою підтримку мирному вирішення конфлікту та на виконання Мінських домовленостей продовжила дію закону про особливий статус контрольованих Росією територій на сході України. Натомість, Москва хоче долучити сили захисту, які б зафіксували статус-кво і захищали пов'язані з Росією сили.

"Ми не сприймемо нічого менше, ніж повне поновлення контролю України над власною територією, на сході України, в Криму, включаючи територіальні води"

Санкції, пов'язані з агресією на Донбасі залишаться в силі до того часу, як Росія повною мірою виконає Мінські домовленості, а санкції пов'язані з Кримом також залишаться до того, як Росія поверне півострів під контроль України, запевнив дипломат.

Росія має повернути Крим, наголосив Коен. "Ми не сприймемо нічого менше, ніж повне поновлення контролю України над власною територією, на сході України, в Криму, включаючи територіальні води".

На незаконності анексії Криму Росією наголошували і інші представники міжнародної спільноти.

"Ми виступаємо проти незаконної анексії Криму на лише через її незаконність. Ми виступаємо проти неї через жахливе ставлення російського уряду до багатьох з тих, хто там мешкає. Поширені порушення прав людини. Тривають переслідування проти етнічних та релігійних груп, таких як кримських татар". Про це у відповідних ремарках заявив заступник постійного представника Великобританії до ООН Джонатан Еллен.

Агресія Росії проти України не обмежується Донбасом та Кримом – Росія прагне зашкодити Україні за кожної нагоди, зриваючи режим припинення вогню, надаючи підтримуваним Росією сепаратистам зброю та скликаючи незаконні вибори – все це порушує Мінські домовленості

Агресія Росії не обмежується Кримом та Донбасом, переконаний представник Великобританії.

"Агресія Росії проти України не обмежується Донбасом та Кримом – Росія прагне зашкодити Україні за кожної нагоди, зриваючи режим припинення вогню, надаючи підтримуваним Росією сепаратистам зброю та скликаючи незаконні вибори – все це порушує Мінські домовленості", - наголосив британський дипломат.

"Ці дії мають трагічний вплив на життя українських цивільних", - додав він.

Представник Росії, яка ініціювала засідання, у свою чергу, відкинув звинувачення проти своєї країни і заявив, що це Україна “повністю і свідомо ігнорує та саботує Мінські домовленості” і звинуватив країни Заходу у тому, що вони “покривають” українські дії.

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