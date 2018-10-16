CNN: США не стоять осторонь в той час, як конфронтація між Росією та Україною посилюється

В Європі, преса багато уваги приділяє прихованому конфлікту – отруєнню у Солсбері та розкриттю російських агентів в Нідерландах. Це нагадує повернення до шпигунських скандалів часів "холодної війни", пише CNN

В Україні картина більш разюча. Війна в гарячій стадії триває на сході Донбасу і, як видається, на конфлікт Москви та Києва очікує ескалація, переконаний автор статті.

Остання гаряча точка? Намагання України досягти духовної незалежності від Росії. В понеділок російська православна церква розірвала зв'язки з Екуменічним патріархом в Константинополі після того, як Україна отримала схвалення незалежності своєї православної церкви, пише видання.

Це викликало осуд в Росії, а у п'ятницю президент РФ Путін очолив зібрання Ради національної безпеки з цього питання.

Вашингтон не стоїть осторонь в конфлікті, який розпочався в 2014 році після незаконної анексії Криму Росією і початку військових дії на сході України, які вже забрали життя більше 10 000 осіб . По-перше, США заявляють, що Росія є агресором. Спілкуючись зі ЗМІ в Римі, спецпредставник США з питань України Курт Волкер наголосив, що так званими сепаратистами на сході України керує Росія. "Тут немає двозначності, - зазначив посадовець. – Є військові, якими керують дійсні російські військовослужбовці. Російські офіцери беруть участь в командуванні до рівнів роти. Росія сплачує за військових-контрактників задля наповнення штату військових, і надходження йдуть до російської компанії, яка потім наймає військових і постачає їх на Донбас. Навчання, устаткування, ротація військових – все йде напряму з Росії".

Військове партнерство також зміцнюється про що, зокрема, свідчить участь військових літаків США в українських навчаннях "Чисте небо".

Підтримка України з боку адміністрації Трампа все ж дещо еволюціонувала. Високопосадовці США постійно наголошували на незаконності анексії Криму, разом з європейськими союзниками було запроваджено санкції. Все ж Трамп неодноразово виступав з заявами, які, як видається, піддавали сумнівам його прихильність невизнанню Криму, йдеться в статті.

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