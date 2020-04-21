Білий дім та Конгрес досягли угоди щодо нової програми кредитування малого бізнесу

Білий дім на Конгрес домовились про заміну старої програми кредитування малого бізнесу новою, яка має допомогти постраждалим від коронавірусу компаніям.

Всі деталі угоди поки не оприлюднені, але відомо, що на фінансування програми виділяється загалом 450 мільярдів доларів, 300 мільярдів підуть на так звану Програму захисту зарплатні для малого бізнесу, 50 мільярдів на Позикову програму для бізнесів, постраждалих від стихійних лих. Президент Трамп закликав обидві палати Конгресу прийняти закон якомога швидше.

«Після того, як підпишу цей законопроект, ми почнемо переговори щодо наступної законодавчої ініціативи відносно фінансових пільг для урядів штатів та місцевих урядів, які зазнали втрат через пандемію коронавірусу, відносно допомоги в інвестуванні в інфраструктуру, мости, тунелі, податкові пільги, ресторанний бізнес, індустрію розваг та скорочення податку на оплату праці з тим, щоб збільшити економічне зростання», - написав президент у Твіттері

Очікується, що Палата представників голосуватиме цей законопроект вже у четвер.

Програма допомоги малому бізнесу цього тижня зазнала критики після того, як стало відомо, що великі корпорації можуть також нею скористатися. Виконавчий директор національної мережі ресторанів Shake Shack заявив у понеділок, що компанія повертає 10 мільярдів доларів, які вони отримали в рамках цієї програми, тому що компанія «має доступ до капіталу, якого інші компанії не мають».

Адміністрація наполягає на ефективності цієї програми. В понеділок президент Трамп заявив, що вона вже позитивно вплинула на 30 мільйонів робітників.

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