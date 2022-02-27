Конгресмени США висловлюють захоплення сміливістю українців та згуртованістю світу навколо підтримки України 

Американські сенатори та конгресмени захоплюються сміливістю українців та згуртованістю світу навколо підтримки України, порівнюючи їх з подіями у США після терористичних атак аль-Каїди.

“Я не бачив такого роду згуртованості ще з часів 9/11”, - заявив сенатор-республіканець від штату Огайо Роб Портман в ефірі каналу NBC.

Згуртованість світу навколо підтримки України небачена з часів терактів 9/11

Сенатор повідомив, що й сам приєднається до одного з таких мітингів - у штаті Огайо, від якого він обраний.

"Це те, де американський народ твердо стоїть з Україною. Сьогодні по всіх Сполучених Штатах Америки проходить багато мітингів на підтримку України. Сьогодні вдень я буду в Клівленді, штат Огайо", - сказав Роб Портман.

“Весь світ піднімається”, - додав законодавець від Республіканської партії.

Конгресмен-демократ від Каліфорнії Джон Гараменді також звернув увагу на “надзвичайну згуртованість” у світі навколо підтримки України, "якої ще рік тому не існувало". В інтерв’ю телеканалу "Фокс Ньюз" законодавець наголосив, що санкції проти Росії будуть відчутними і для країн Заходу.

“Всі країни НАТО згуртувалися. Свобода не є безкоштовною, і є ціна, яку повинні будуть заплатити країни НАТО, і США є членом Альянсу. Треба буде заплатити цю ціну, а це і гроші, які ми збираємось виділяти, і напевне підвищення цін у майбутньому, якщо війна триватиме і будуть запроваджені санкції”, - зазначив конгресмен від Демократичної партії.

Гараменді також висловив захоплення лідерством, яке демонструє цими днями президент України Володимир Зеленський.

Віддає належне сміливості президента Зеленського сенатор Дік Дурбін від Демократичної партії.

“Тиждень тому я був у Мюнхені, де президент України Зеленський закликав світ допомогти зупинити Путіна. Сьогодні Зеленський бореться за свою націю і за своє життя”, - написав у Твітері сенатор від штату Іллінойс.

Сенатор-республіканець Джон Корнін пише, що служіння Зеленського у ці дні надихає багатьох у світі.

“Спостерігаю за президентом України, важко згадати випадок, де одна особа своїм служінням людям може настільки надихати”, - пише сенатор Корнін у Твітері, цитуючи автора видання The Atlantic Франкліна Фоера.

Захопленням від сміливості українських жінок, чоловіків, дітей і президента ділиться і сенатор-республіканець Мітт Ромні.

“Я приєднуюсь до світу з глибокою пошаною перед справжніми героями: мужнім Президентом Зеленським, сміливими українськими воїнами, арміями громадян, матерями, які пригортають на руках переляканих дітей, і журналістами, які ризикують життям, щоб донести до нас правду. Нехай Бог благословить їх, і хай Бог допоможе нам ніколи цього не забути”

Напередодні президент США Джо Байден ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 мільйонів доларів термінової військової допомоги. З цих коштів – 250 мільйонів доларів – на загальну допомогу і 350 млн. – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярдів доларів на підтримку України. З них 3,5 млрд. доларів – на оборону.



