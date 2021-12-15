Конгрес США підвищив ліміт держборгу на 2,5 трлн дол, щоб уникнути загрози першого дефолту країни

Палата представників США та Сенат США схвалили збільшення американського державного боргу на 2,5 трлн дол до позначки у майже 31,5 трлн дол. Голосування відбулось зранку в середу.

Рішення було прийняте за кілька годин до кінцевого строку, встановленого міністеркою фінансів США Дженет Єллен, яка минулого місяця попереджала про загрозу першого за всю історію США дефолту, пише АР. Єллен попередила конгресменів - дефлот стане катастрофічною подією, що призведе до рецесії у США.

"Повна довіра та кредитоспроможність США ніколи не мають бути під питанням", - заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі перед голосуванням. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що новий рівень боргу "забезпечить необхідне фінансування до початку 2023 року".

Голоси законодавців в основному розподілились за партійною приналежністю. Лише один республіканець, Адам Кінзінгер, підтримав рішення.

Минулого тижня 14 республіканців приєднались до демократів і дозволили затвердити підняття порогу боргу простою більшістю голосів. Цьому передували місяці дискусій.

В статті використано матеріали АР.

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