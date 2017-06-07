"Вулиці Вашингтона не місце для репресій" - Конгрес США засудив поведінку Туреччини

Палата представників Конгресу одноголосно засудила Туреччину через побиття учасників акції протесту охоронцями президента Туреччини Таїпа Ердогана 16 травня, коли під час візиту Ердогана до Вашингтона його служба безпеки розпочала сутичку з групою американських курдів та протестуючих з Вірменії і застосувала проти них силу. В результаті інциденту 11 протестуючих отримали поранення.

На відео «Голосу Америки» видно як Ердоган спокійно дивиться на побиття демонстрантів після того, як він віддає вказівку своїм охоронцям.

Відео, на якому видно, як жінку б’ють ногами, розлютило та шокувало Вашингтон. Сенатор Джон Маккайн навіть закликав видворити посла Туреччини в США.

"Ердоган не може експортувати на наші вулиці ті насильницькі репресії, які він провадить проти своїх громадян", - заявив конгресмен Адам Шифф на слуханнях у Конгресі, - вірменська спільнота в США розмістила відео про це у своєму Twitter.

Туреччина відкинула постанову Палати представників США, заявивши, що законодавці «викривили і заполітизували» питання, повідомляє New York Times. Постанова «суперечить духові союзництва та партнерства», - заявив представник Міністерства закордонних справ Туреччини Гусейн Муфтуоглу.

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