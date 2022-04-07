Конгрес хоче зобов'язати Білий дім надати доповідь про можливі воєнні злочини Росії в Україні

У середу 6 квітня Палата представників Конгресу схвалила законопроект, який зобов'язує президента США надати законодавцям доповідь про "зусилля уряду Сполучених Штатів зі збору, аналізу та зберігання доказів та інформації щодо воєнних злочинів та будь-яких інших жорстокостей", скоєних під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії до Україні.

Крім того, доповідь повинна включати "медійні, інформаційні операції та дії публічної дипломатії, здійснені аби російський народ, включаючи їхніх військових і політичних лідерів, дізнались про спроби ідентифікувати і переслідувати відповідальних у цих звірствах", а також деталі щодо "процесу, за яким внутрішній, закордонний чи міжнародний судовий процес чи трибунал зможуть отримати інформацію від американського уряду про ці звірства".

Доповідь має бути подана не пізніше ніж через 60 днів після набуття чинності законом. Для набуття чинності, ініціатива має бути схвалена також Сенатом.

Законопроект підтримали 418 конгресменів, четверо республіканців утримались, семеро республіканців проголосували проти. Як повідомляє The Hill, одна конгресвумен-республіканка Ліз Чейні пізніше повідомила, що помилково проголосувала "ні", натомість вона хотіла підтримати законопроект.

Newsweek пише, що представник адміністрацїі колишнього президента США Дональда Трампа Майлз Тейлор розкритикував однопартійців за те, що вони виступили проти законопроекту. "Шість республіканців проголосували ПРОТИ законопроекту зі збереження свідчень російських воєнних злочинів в Україні. Це пропутінське крило Республіканської партії. Або як я їх називаю, "команда із прикриття Влада".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що американська влада, зокрема, президент США Джо Байден заявляли про скоєння російськими військовими воєнних злочинів на Київщині. "Тіла, залишені на вулицях після відходу російських військ. Деякі застрелені в потилицю зі зв’язаними за спиною руками. Холоднокровно страчені мирні жителі, тіла в братських могилах [...] Це не менше, ніж серйозні воєнні злочини", - сказав Байден.

У Кремлі свідчення про вбитих російськими солдатами мирних жителів називають "провокацією українських радикалів".

У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", Newsweek, The Hill.