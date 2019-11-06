"Росіянам би подобалось приниження Зеленського від американців" - Тейлор свідчив в Конгресі про "жахіття", якого уникнув Зеленський

Комітети Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту, оприлюднили стенограму свідчень тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, що відбулись 22 жовтня.

В одному з епізодів оприлюднених свідчень Тейлор говорить про те, що могло б статись, якби президент України Володимир Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна відновить розслідування проти родини колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Видання такої заяви, говорили деякі свідки під час слухань перед комітетами Конгресу, вимагав персональний адвокат президента США Трампа Руді Джуліані. Про можливість видання такої заяви також йшлося в обміні повідомленнями між представниками Держдепу, оприлюдненому минулого місяця.

На думку Тейлора, якби Зеленський видав би таку публічну заяву, це викликало б критику всередині України, а також послабило б позицію України на міжнародній арені.

Наводимо витрмку зі свідчень:

"Питання: Повертаючись до повідомлень до текстових повідомлень, чи бачите ви повідомлення від 8 вересня 12:37? Чи можете ви прочитати те, що ви сказали про "жахіття"?

Вільям Тейлор: Це буде жахіттям, якщо вони дадуть інтерв’ю і не отримають військової допомоги. Росіянам це сподобається. (І я йду).

Питання: Можете докладніше про це розповісти?

Тейлор: Звичайно

Питання: Що саме Ви маєте на увазі, коли говорите "жахіття" і що саме сподобалось би росіянам?

Тейлор: "Жахіттям" був би сценарій, за якого президент Зеленський оголосив би публічно, що він розслідуватиме Бурізму та вибори 2016 року, втручання до виборів 2016 року, можливо, серед іншого. Він міг це згадати серед інших розслідувань. Але він це мусив зробити і збирався і було б жахіттям, якби він це згадав, отримав би шквал критики за це, створив би цим собі великі проблеми в цій країні і, можливо, у своїй країні також, а безпекову допомогу видано б не було. Це було б жахіття.

Росіянам би це сподобалось. Росіяни уважно слідкують за цим. Росіяни звертають увагу на те, скільки підтримки американці планують надати українцям. Росіяни тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Україну стосовно Донбасу. Вони тиснуть стосовно можливості маленьких суверенних країн тут, невеликих сателітів. Вони тиснуть економічно, вони планують запустити "Північний потік", вони тиснуть, бо мають укласти нову газову угоду до 1 січня. Вони тиснуть. І вони, росіяни, хочуть знати скільки підтримка українці отримають загалом і також яку підтримку отримають від американців. Тому росіянам би подобалось приниження Зеленського від руки американців, і це б розв'язало Росії руки, а я б пішов з посади".

Раніше президент США Дональд Трамп критикував свідчення Тейлора в Конгресі. Трамп назвав голову дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора представником опозиції до себе всередині Республіканської партії.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тистув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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