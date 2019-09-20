У Конгресі США сподіваються, що Зеленський налагодить тісні зв'язки із Трампом

Американські законодавці сподіваються, що президент України Володимир Зеленський зможе налагодити тісні зв'язки із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у межах засідання Генеральної Асабмлеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про це вони заявили у Конгресі США під час дискусії про політику Вашингтона щодо України, яку організувала правозахисна організація Amnesty International USA.
Браян Фітцпатрік, конгресмен-республіканець, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, заявив: "Ми сподіваємось, що ця зустріч пройде добре. Я говорю від імені Палати представників Конгресу. Ми дуже сподіваємось, що наш президент зможе зав’язати добрі стосунки з новообраним президентом і це вкрай важливо. Україна, український народ повинні знати, вони це чують від Конгресу і я сподіваюсь президент Трамп це також скаже, – ми їх підтримуємо. Ми хочемо, щоб їхня економіка зростала, щоб корупція була викорінена, щоб вони стали ближчими союзниками із Заходом, Європою та США".
Також від Зеленського очікують, що під час виступу на Генеральній Асамблеї він підтвердить демократичний вибір України.
Марсі Каптур, конгресвумен-демократка, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, зазначила: "Я сподіваюсь, він (президент Зеленський – ред. ГА) говоритиме про рішуче просування України до демократії, про приєднання України до демократичної європейської родини. Вільний світ дуже зацікавлений вислухати його та дізнатись, які кроки він робить для прогресу України. В Україні зараз багато нових парламентарів, їх за межами України поки не знають. І ми сподіваємось, що ми зможемо продовжити парламентський діалог між Конгресом та Радою".
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