Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У Конгресі США сподіваються, що Зеленський налагодить тісні зв'язки із Трампом

Показати коментарі

Американські законодавці сподіваються, що президент України Володимир Зеленський зможе налагодити тісні зв'язки із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у межах засідання Генеральної Асабмлеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про це вони заявили у Конгресі США під час дискусії про політику Вашингтона щодо України, яку організувала правозахисна організація Amnesty International USA.

Браян Фітцпатрік, конгресмен-республіканець, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, заявив: "Ми сподіваємось, що ця зустріч пройде добре. Я говорю від імені Палати представників Конгресу. Ми дуже сподіваємось, що наш президент зможе зав’язати добрі стосунки з новообраним президентом і це вкрай важливо. Україна, український народ повинні знати, вони це чують від Конгресу і я сподіваюсь президент Трамп це також скаже, – ми їх підтримуємо. Ми хочемо, щоб їхня економіка зростала, щоб корупція була викорінена, щоб вони стали ближчими союзниками із Заходом, Європою та США".

Також від Зеленського очікують, що під час виступу на Генеральній Асамблеї він підтвердить демократичний вибір України.

Марсі Каптур, конгресвумен-демократка, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, зазначила: "Я сподіваюсь, він (президент Зеленський – ред. ГА) говоритиме про рішуче просування України до демократії, про приєднання України до демократичної європейської родини. Вільний світ дуже зацікавлений вислухати його та дізнатись, які кроки він робить для прогресу України. В Україні зараз багато нових парламентарів, їх за межами України поки не знають. І ми сподіваємось, що ми зможемо продовжити парламентський діалог між Конгресом та Радою".

Дивіться також: Представники Конгресу висловили занепокоєння можливими поступками з боку України. Відео

Представники Конгресу висловили занепокоєння можливими поступками з боку України. Відео
Embed
Представники Конгресу висловили занепокоєння можливими поступками з боку України. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:38 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG