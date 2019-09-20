Конгрес США схвалив нові терміни надання оборонної підтримки Україні: "США зацікавлені у безпеці й економічному процвітанні України"

Палата представників Конгресу США 19 вересня схвалила законопроект, який забезпечує виділення Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги. Законопроект переносить кінцевий строк використання грошей ще на рік, що надає більше можливостей для використання коштів, строк надання яких інакше закінчувався б 30 вересня цього року. Очікується, що Сенат схвалить відповідне рішення наступного тижня.

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США. Всередині вересня цю підтримку в адміністрації президента Трампа розблокували.

Днями Українську службу Голосу Америки представники Групи підтримки України в Конгресі США запевнили, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники зацікавлені у безпеці, економічному та військовому процвітанні України. Тому Київ і далі підтримуватимуть на Капітолійському пагорбі обидві партії - республіканці і демократи. Про це американські законодавці заявили під час дискусії про політику Вашингтона щодо України, яку скликала правозахисна організація Amnesty International USA.

Майк Квіґлі, конгресмен-демократ, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, підкреслив: "Український народ завжди мав потужну двопартійну підтримку в Конгресі, особливо щодо протидії атакам з боку російської влади. Я думаю, що ця підтримка продовжиться. Конгрес визнає, що Україна важлива з точки зору геополітики і як сильний союзник. Ніхто не матиме довіри до того, що робить, чи говорить Росія, допоки вони продовжуватимуть агресію на сході України та окупацію Криму. Росія не показала добрих намірів щодо України, і поки вони цього не зроблять – не має бути жодного послаблення тиску на неї".

Браян Фітцпатрік, конгресмен-республіканець, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, додав: "Ми маємо дуже тісні відноси з Україною. Ми мали міцні відносини за президента Порошенка і я сподіваюсь, що такими відносини й залишаться. Очевидно, співголови "українського кокусу" в Конгресі докладають багато зусиль для цього. Ми приймаємо свідоме рішення в Конгресі зосередитись на українському питанні, тому що ми віримо: це важливо не тільки для України, але і для Сполучених Штатів та всієї Європи. Безпека України, її економічне та військове процвітання дуже важливі для США. Ми є голосом українців у Конгресі. У Верховній Раді є відповідна група, з якою ми тісно співпрацюємо".

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